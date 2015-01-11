В Челябинске пройдет юбилейная выставка-форум «УралСтройЭкспо»

15 марта в столице Южного Урала пройдет выставка-форум «УралСтройЭкспо. Энерго и ресурсосбережение. ЖКХ – новые стандарты». В десятый раз на своей площадке форум соберет профессионалов строительной отрасли и сферы ЖКХ. В течение четырех дней участников и гостей выставки ждет насыщенная деловая программа, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. В рамках проекта, который будет проведен во дворце спорта «Юность», запланирована работа биржи деловых контактов, организованная официальной делегацией города Магнитогорска с участием представителей администрации и Магнитогорской торгово-промышленной палаты, состоится ряд региональных конференций. Особый акцент организаторы сделают на актуальных вопросах развития арендного жилья в Челябинской области, реализации федерального закона №214, который регламентирует строительство с привлечением долевого капитала. Также будет уделено внимание масштабному проекту «Реализация проекта «ЖКХ и городская среда» и проведению году экологии. Также в эти дни состоится торжественный прием в честь профессионального праздника «День работника ЖКХ». «Не будет преувеличением сказать, что каждый из нас ежедневно сталкивается с вопросами жилищно-коммунального комплекса, в котором в круглосуточном режиме трудятся сотни и тысячи человек, – отметил начальник управления инженерной инфраструктуры регионального минстроя Владимир Долотов. – И в настоящее время, несмотря на объективные сложности в нашей стране делается многое для того, чтобы ЖКХ вышло на новый уровень». С подробной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-yubileynaya-vystavka-forum-uralstroyekspo-37278