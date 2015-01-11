Евгений Щербаков: «Вы делаете важное для округа дело»

Свою сегодняшнюю встречу в детском саду компенсирующего вида №53 «Сказка» глава администрации начал со слов благодарности в адрес женского коллектива, который всю душу вкладывает в воспитание детей.

Глава администрации Евгений Щербаков и его заместитель Олег Ланге специально выбрали для посещения муниципального дошкольного образовательного учреждения предпраздничный день: чтобы не просто познакомиться с текущим положением дел, но и выполнить приятную миссию - поздравить милых дам с 8 марта:

- Ваше учреждение является одним из лучших в сфере озерского дошкольного образования. Вы постоянно добиваетесь хороших профессиональных результатов: являетесь призерами конкурсов различного уровня и, что важнее всего – вам признательны родители, вас любят дети. Мы гордимся вами!

За творческий подход, инициативность и создание достойных условий для воспитания детей ряд сотрудников МДОУ №53 «Сказка» были награждены почетными грамотами администрации Озерского городского округа. В уютной гостиной собрались лишь некоторые представители многочисленного трудового коллектива (в детском саду трудятся 100 человек, из них 45 – педагогические работники), остальные сотрудники были заняты на своих рабочих местах: персонал находился в предвкушении праздника, но обычное расписание дня никто не отменял (шли занятия в бассейне, в актовом зале - утренник для мам, на кухне готовился обед).

После торжественной части радушная хозяйка – заведующая МДОУ №53 «Сказка» Оксана Соха - провела гостей по зданию. В ходе экскурсии руководители осмотрели все базовые блоки, где осуществляется обучение и оздоровление детей.

- Мы рады, что нам уделили внимание, и у нас появилась возможность показать наше учреждение коррекционной направленности, которое занимается с детьми, имеющими логопедические нарушения. «Сказка» неплохо живет в материальном плане: в 2008 году был проведен капитальный ремонт здания, мы выполняем и перевыполняем муниципальное задание (спрос на места в наше учреждение вдвое превышает предложение). Но у нас есть проблемы, они мешают нам идти в ногу со временем, и здесь нам очень нужна помощь.

Во время визита глава администрации округа несколько раз отметил, что профессиональный уровень коллектива достаточно высок, и поручил своему заместителю рассмотреть различные варианты поддержки учреждения.

Закончилось общение дружеским чаепитием, во время которого сотрудники детского сада смогли задать Евгению Щербакову различные вопросы, касающиеся жизнедеятельности округа.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева и Льва Кириллова.