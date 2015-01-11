» «Мой Озёрск» в действии. Муниципалитет обещает решить проблему опасного перекрёстка

В канун Международного женского дня получено очередное свидетельство эффективности работы сайта «Мой Озёрск» (http://my.ozersk.ru/). Напомним, общественная инициатива неравнодушных горожан была реализована при содействии интернет-портала Озёрск.ру и уже помогла решить десятки насущных проблем в жизни округа.

В конце прошлого года на «Мой Озёрск» поступило обращение следующего содержания:

«А хочу обратить внимание на Т-образный перекресток ул. Ленина – ул. Советская. Очень сложный перекресток для пешеходов. Необходимо сделать пешеходный переход. С ДОКа это дорога в детскую поликлинику, мамочки с колясками, а дорогу перейти очень сложно, особенно в зимний период. Движение достаточно оживленное».

Обращение было передано в администрацию Озёрского городского округа, ответ заместителя главы администрации И.М. Сбитнева не заставил себя ждать:

«Перекресток пр. Ленина – ул. Советская представляет собой сложный участок пересечения автомобильных дорог с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Поэтому, устройство пешеходного перехода на данном перекрестке должно в полной мере обеспечивать безопасность пешеходов.

Вопрос об устройстве пешеходного перехода на перекрестке пр. Ленина – ул. Советская будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения и, в случае получения положительного решения по данному вопросу, устройство данного пешеходного перехода будет учтено при составлении плана мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017-2019 годы».

Как и было обещано, на первом же заседании соответствующей комиссии тема, поднятая в обращении на «Мой Озёрск», была рассмотрена уполномоченными официальными лицами. В канун 8 марта из администрации округа поступило второе письмо от И.С. Сбитнева:

«На обращение, поступившее на сайт Мой.Озёрск.РФ, по вопросу устройства пешеходного перехода на перекрестке пр. Победы – Советский переулок сообщаю.

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось 25.02.2017, Управлением капстроительства администрации для рассмотрения и согласования был представлен перечень мероприятий на 2017-2019 годы, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа.

По результатам рассмотрения составлен перечень улиц на которых необходимо произвести установку дублирующих дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов в 2017 году в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы (далее – Программа), предусматривающий, в том числе, мероприятие по обустройству пешеходного перехода на перекрестке пр. Победы – Советский переулок.

В настоящее время проводится разработка проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы данных документов, по результатам которой будет определена стоимость работ по каждому объекту, источник финансирования и очередность реализации мероприятий Программы».

С учётом того, что вопросы дорожной безопасности и приведение в порядок дорожных сетей города сегодня находятся в приоритете действующей администрации, можно надеяться, что позитивные изменения на проблемном перекрёстке мы увидим в максимально короткое время.

Озёрск.ру

На фото: Проблемы на перекрёстке Ленина – Советская испытывают не только пешеходы