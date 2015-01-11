С Днем рождения, любимый театр кукол!

Именно сегодня, 9 марта, у Озерского театра кукол День рождения!

Ему исполняется 65 лет. Именно в этот день в 1952 году состоялась премьера спектакля «Конек-Горбунок», и творческая группа артистов драматического театра им. Горького решила сделать маленьким жителям г. Озерска (тогда Челябинска-40) подарок – создать театр кукол. Кукол для спектакля прислал сам Сергей Владимирович Образцов! Именно с доброй вечной сказки Ершова и началась история Озерского театра кукол…

Своими впечатлениями об этом событии поделился Мясников Борис Федорович, а в те годы Боренька шести лет попал на первый спектакль «Конек-Горбунок».

- Расскажите: как вы попали на тот спектакль?

- Как и всех детей – привели папа с мамой.

- Как выглядел зал?

- Помню маленькую сцену, обтянутую бархатом. Играла веселая музыка. Я тогда еще не знал, что за инструмент такой играет. Оказалось аккордеон. Детей был полный зал. Перед началом спектакля объявили, что это премьера.

- Какие ощущения от спектакля запомнились?

- Я тогда в первый раз увидел кукольный театр – было очень интересно и необычно. Ожидание чуда, праздника.

- Что особенно поразило?

- Особенно запомнились звуковые и световые эффекты. И сейчас помню, как горел перо Жар-птицы. И сама Жар-птица была очень красивая, как на картинке.

- Как реагировал зал?

- Реакция зала была самая бурная: и кричали, и в ладоши хлопали, и ногами топали.

- Новое увлечение появилось?

- Да. Под впечатлением от увиденного дома сколотил сцену и устраивал свои кукольные спектакли. Сам придумывал сказочные истории про богатырей, Змея Горыныча и показывал их. Зрителями были ребята со двора. Я жил на первом этаже, открывал окно, а они смотрели прямо с улицы.

- Приходил ли потом в кукольный театр?

- Конечно. Нас регулярно возили в кукольный театр сначала с детским садом и школой. Так продолжалось до 4-го класса, а после перестали возить. Мне еще хотелось, но сказали все – ты уже большой. Став взрослым, приводил в театр кукол своих детей.

Записала Юлия Клепикова

Напоминаем, что основные празднования юбилея состоятся с 21 по 26 марта и продлятся целую неделю.

Ольга Жукова