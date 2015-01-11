Разыскиваются очевидцы ДТП

В 12:12 ч. 25.02.2017 года на дворовой территории дома №26 по пр. Победы в г. Озерск неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2109 голубого цвета, допустил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ 21043, после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 08:30 ч. до 12:00 ч. 03.03.2017 года в ГСК №134, расположенном по ул. Челябинская, напротив ГИБДД, в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем допустил наезд на стоящий автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН», после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск