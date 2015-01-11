Минимущества региона проведет совещание для нелегитимных водопользователей

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области совместно с региональным министерством экологии и челябинской природоохранной прокуратурой организует семинар-совещание по вопросу нелегитимного водопользования и необходимости приобретения права пользования поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, установленным Водным кодексом Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время на Южном Урале насчитывается свыше 300 организаций, которые в своей деятельности используют водные ресурсы озер и рек. Оформлять право пользования нужно в случаях забора воды, сброса сточных вод, а также для рекреационных целей, например, при обустройстве пляжной зоны в купальный сезон. «Ежегодно мы сталкиваемся с проблемой, что не все водопользователи имеют разрешительные документы. Поэтому на традиционном семинаре-совещании мы еще раз поднимем этот вопрос и дадим разъяснения заинтересованным лицам о необходимости и порядке оформления прав пользования водным объектом или его частью, – отметил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков. – Наша главная задача обеспечить в регионе рациональное использование природных ресурсов». Добавим, что действующим законодательством за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Семинар-совещание состоится 22 марта 2017 года с 13-00 до 15-00 часов по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, 57, актовый зал министерства финансов Челябинской области. По вопросам участия можно обращаться в отдел водопользования минимущества Челябинской области по телефонам: (351) 264-08-38, 265-16-55.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/minimushchestva-regiona-provedet-soveshchanie-dlya-nelegitimnyh-vodopolzovateley-37328