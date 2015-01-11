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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

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Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

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Посёлок Новогорный с высоты

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Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

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Горнолыжный комплекс "Егоза"

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Молодые депутаты Челябинской области обсудили послание губернатора Законодательному собранию

В Законодательном собрании Челябинской области состоялся круглый стол, где молодые депутаты обсудили послание губернатора Бориса Дубровского «О результатах деятельности правительства Челябинской области в 2016 году и задачах на 2017 год». «Круглый стол прошел достаточно плодотворно, было высказано много идей по решению существующих проблем. Эти инициативы мы будем прорабатывать и выносить на рассмотрение наших старших коллег. Очень радует, что приглашенные эксперты не просто перечисляли существующие проблемы, но и предлагали конкретные пути их решения. Молодые депутаты Челябинской области делились опытом своих муниципалитетов в сфере решения ряда проблем», –  прокомментировал председатель Собрания молодых депутатов Челябинской области Евгений Малеев. В общественных обсуждениях послания главы региона приняли участие компетентные специалисты – эксперты штаба общественной поддержки губернатора в таких направлениях, как образование, региональная политика и экономика, экология. Повестка круглого стола включала в себя обсуждение таких вопросов, как развитие кластеров в промышленном секторе, переработка отходов, проблема с высоким износом основных фондов в производственном секторе, проблема с нехваткой мест в детские сады, а также насущные проблемы в экологической сфере.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodye-deputaty-chelyabinskoy-oblasti-obsudili-poslanie-gubernatora-zakonodatelnomu-37326

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