Молодые депутаты Челябинской области обсудили послание губернатора Законодательному собранию

В Законодательном собрании Челябинской области состоялся круглый стол, где молодые депутаты обсудили послание губернатора Бориса Дубровского «О результатах деятельности правительства Челябинской области в 2016 году и задачах на 2017 год». «Круглый стол прошел достаточно плодотворно, было высказано много идей по решению существующих проблем. Эти инициативы мы будем прорабатывать и выносить на рассмотрение наших старших коллег. Очень радует, что приглашенные эксперты не просто перечисляли существующие проблемы, но и предлагали конкретные пути их решения. Молодые депутаты Челябинской области делились опытом своих муниципалитетов в сфере решения ряда проблем», – прокомментировал председатель Собрания молодых депутатов Челябинской области Евгений Малеев. В общественных обсуждениях послания главы региона приняли участие компетентные специалисты – эксперты штаба общественной поддержки губернатора в таких направлениях, как образование, региональная политика и экономика, экология. Повестка круглого стола включала в себя обсуждение таких вопросов, как развитие кластеров в промышленном секторе, переработка отходов, проблема с высоким износом основных фондов в производственном секторе, проблема с нехваткой мест в детские сады, а также насущные проблемы в экологической сфере.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodye-deputaty-chelyabinskoy-oblasti-obsudili-poslanie-gubernatora-zakonodatelnomu-37326