С 1 июля 2017 года должна применяться только контрольно-кассовая техника нового образца

О переходе на новый порядок применения ККТ при осуществлении наличных денежных расчётов и расчётов с использованием платёжных карт рассказал в студии Озёрск.ру начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Алексей Сергеевич Сумин.

В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться к сотрудникам Инспекции Арамян Сусанне Альфредовне и Тарасовой Владиславе Владиславовне по телефонам: (35130)4-91-54, (45151)4-00-21, 8-929-235-35-69 или получить подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.