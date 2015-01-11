Оби-нон: хлебный путь II

Итак, закваска забродила, и можно переходить ко второму этапу – выпеканию лепешек оби-нон. Однако тут необходимо сказать вот о чем. Конечно же, не будет фатальной ошибкой использовать молодую закваску сразу же. Но все-таки это еще не совсем готовая закваска. Над ней нужно пошаманить еще дня три-четыре, хотя бы раз в сутки доливая в нее полстакана теплой воды, досыпая полстакана муки и тщательно перемешивая. Это называется подкормка. Закваска должна набрать силу.

Когда же, наконец, все готово, приступаем к лепешкам. Для этого возьмем:

~600 г муки первого сорта

~200 г закваски

~250 г теплой воды

1 ч. ложка соли

2 ст. ложки жира (растительное масло, или вытопленное курдючное сало, или растопленный маргарин и т.п.)

яйцо или молоко для смазки

кунжут или седона (она же нигелла, она же чернушка, она же черный кунжут) для украшения.

Первым делом зажигаем духовку. У кого есть камень, закладываем его в духовку сразу. Пусть греются вместе. Если же выбрали лист, то его нужно слегка смазать растительным маслом и пока отставить. Необходимо разогнать духовку до максимальных температур. Не меньше 250 градусов. В идеале должно быть хотя бы 270. Если до таких температур не разгоняется по причине технических особенностей, то, наверное, и браться не стоит.

Далее просеиваем муку через сито, чтобы она набрала воздух. Добавляем соль.

Доливаем закваску…

и теплую воду с жиром.

Начинаем замешивать тесто. Тут нужно потрудиться. Тесто должно быть не крутым, но и не ползти. Лучше всего месить его по технологии «растянул и сложил». Если кто не знает, можно найти в интернете.

Замесив, положить его в чашку, чем-нибудь накрыть и поставить в теплое место минут на 30-40.

Расстояв, можно поступить двояко. Имеющийся шар разделить на четыре части, и из этих частей уже формировать лепешки. Или растянуть тесто в колбаску и отщипывать от него куски грамм по 150. Я решил пойти вторым путем, поскольку большие лепешки печь в условиях духовки не очень удобно. Вообще, узбекская оби-нон имеет в диаметре 19-20 см. Это стандарт.

Каждый кусок скатываем в ровный шар, накрываем заготовки чем-нибудь от заветривания и расстаиваем еще 30 минут.

Ну, и приступаем к формированию лепешек. Лепешки делаются исключительно руками. Сейчас, я видел, применяют скалки, но это не натуральные оби-нон. Это дрожжевые. А мы прижимаем пальцами углубление в середине шара и постепенно начинаем его расширять, надавливая так же пальцами. В итоге должно получиться что-то вроде тарелки с тонким донцем и высокими краями. Оби-нон, кстати, зачастую и выполняют функцию тарелок. В них могут положить плов, шашлык, салат ачик-чучук и много чего еще. Сформировав лепешку, смазываем ее молоком или яйцом. Накалываем серединку вилкой или чекичем, у кого он есть. И посыпаем кунжутом или чернушкой.

А далее открываем духовку и перемещаем лепешки туда. Сложно сказать, сколько выпекание продлится по времени. Примерно минут 15-20. Надо следить, чтобы лепешки слегка зарумянились. В итоге получим вот такое чудечко. Сначала, сразу из духовки, оно будет одеревенелым. Нужно накрыть его чистой салфеткой и дать постоять хотя бы минут 20. После этого лепешка приобретает характерную мягкость и упругость. И чем дольше стоит, тем больше отмякает. Мякиш у нее пористый, с неравномерными дырками. В общем, это надо пробовать!

P.S. В заключение, необходимо сказать несколько слов. Тому, кто захочет освоить технологию выпекания узбекских лепешек в условиях среднестатистической квартиры, нужно набраться терпения. С первого раза вряд ли получится что на стадии приготовления закваски, что на стадии приготовления лепешек. Нюансов море, и кругом рискуешь наделать косяков. Короче говоря, все осваивается эмпирическим путем, и удача приходит с приобретением опыта. Своего собственного опыта. На этом пути, например, может сбоить закваска, может не хватить температуры, может где-то подвести мука, потому что она всегда разная и т.д. Я, к примеру, только через много лет хорошо понял, почему мой первый тесть покупал муку и рис мешками. И стояли они потом в гараже во дворе. Думал, чего это он? Голодаем что ли? А оказалось все просто: и к муке, и к рису привыкаешь, узнаешь их качества и потом уже не тыкаешься, как слепой кутенок. В общем, удачи решившимся. Идущий да обрящет!

А закваску, что осталась, нужно переложить в баночку и поставить в холодильник до следующего раза. При этом не забывая регулярно подкармливать ее.