В Озерске вынесен приговор техническому директору строительного предприятия за гибель рабочего

Приговором Озерского городского суда Челябинской области Олег Федоров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что Федоров, являясь техническим директором ООО «Технострой», расположенного в пос. Новогорный, будучи лицом, на которого возложен непосредственный контроль за действиями подчиненных работников завода ЖБИ, в том числе, в части обеспечения безопасных условий труда, выбрал неправильный способ производства работ по перекачиванию щебня из приемных бункеров в склад сыпучих материалов для оператора погрузки сыпучих материалов.

В результате преступной небрежности Федорова, который не проверил порядок и условия выполнения задания работником и оставил его действия без должного контроля, 15.07.2016 при выполнении производственного задания произошло падение работника в бункер сыпучих материалов, вследствие чего последний скончался на месте происшествия от закрытия дыхательных путей сыпучим веществом (пылью и размолотым гравием).

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

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