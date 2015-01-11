» Забота об окружающей среде выходит на передний план

Администрация Озерского городского округа совместно с крупными предприятиями города разработала план основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципалитете.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды:

- Объявив 2017-ый Годом экологии, руководители нашего государства дали обществу понять, что проблемы окружающей среды чрезвычайно важны и касаются каждого из нас. А начинать их решение необходимо с формирования и распространения экологических ценностей, знаний, умений и навыков.

Осознавая, что только общими усилиями можно повлиять на отношение человека к окружающей среде, администрация Озерского городского округа составила комплексный план с учетом мероприятий управления образования, управления культуры и управления физкультуры и спорта, а также обратилась за содействием к общественным объединениям и предприятиям. Главная цель совместных усилий - актуализация экологической темы: не только формирование экологического мышления у граждан, но и применение его на практике.

Согласно комплексному плану, специалисты управления образования и управления культуры проведут многочисленные лекции, открытые уроки, семинары, круглые столы, конкурсы и субботники. Всего запланировано 540 мероприятий образовательного характера.

В течение года будет вестись активная агитация граждан за здоровый образ жизни и бережное отношение к природе.

Жители пенсионного возраста уже сейчас много делают в плане благоустройства придомовых территорий. Многочисленные цветники и клумбы, которые организуют собственники жилья, благоприятно сказываются на экологическом состоянии города и поселков.

Общественными организациями задуманы специализированные акции, в которых смогут принять участи все желающие.

На призыв экологов откликнулись организации, занимающиеся сбором ТКО: совместными усилиями будет проведена акция по сбору ртутьсодержащих ламп и непригодных автомобильных шин.

Крупные предприятия (ОАО «Фортум» и ФГУП «ПО Маяк») внедряют в производственный процесс системы дополнительной очистки, тем сам продвигая идею «экологизации» производства. Они намерены организовать экскурсии и круглые столы для школьников и студентов.

Это лишь некоторая часть из того, что запланировано сделать в Год экологии в Озерском городском округе.

Муниципальные экологи продолжают принимать предложения от горожан и организаций и готовы пополнять ими комплексный план мероприятий.

Уважаемые жители округа!

Свои предложения и дополнения к вы можете приносить в отдел охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа по адресу пр. Ленина, 62, 3 этаж, 327 каб. и обращаться по телефону 2-57-51.