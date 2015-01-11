В Челябинске откроется выставка «Я выбираю спорт!»

Государственный исторический музей Южного Урала презентует новый проект «Я выбираю спорт!». Мировые достижения и яркие победы наших земляков, история олимпийских школ в регионе, а также подлинные предметы, ― от хоккейных ворот до наград и экипировки, которая была на участниках Олимпийских игр в момент их триумфа. Сотрудники музея расскажут об истории олимпийских видов спорта, их появлении и развитии в Челябинской области, о знаменитых соотечественниках, прославивших нашу страну и регион на национальных первенствах и международных состязаниях. Юные посетители выставки и их родители узнают, какие спортивные секции существует на Южном Урале сегодня, а также смогут лично пообщаться со знаменитыми спортсменами, которые расскажут о своем пути к Олимпу. Огромное количество уникальных предметов заполнит выставочный зал музея: спортивные снаряды, одежда, обувь и специальная экипировка, личные вещи и учебные пособия знаменитых спортсменов, значки и символика, медали и кубки, фотографии и видеоматериалы. Впервые на одной выставке можно будет увидеть и сравнить спортивные принадлежности советской эпохи и современный инвентарь, который используют на тренировках и соревнованиях профессиональные российские спортсмены. Организаторы выставки уделили внимание всем олимпийским видам спорта, как зимним, так и летним, но не забыли и про те виды спорта, которые не включены в олимпийскую программу, но не менее популярны в нашей стране. В проекте «Я выбираю спорт!» принимают участие все школы олимпийского резерва Челябинска, музеи хоккейного клуба «Трактор», ледового дворца «Уральская молния», Уральского государственного университета физической культуры, краеведческие музеи городов области, федерация дзюдо Челябинской области. Кроме того, на выставке будут представлены предметы из фондов Государственного исторического музея Южного Урала. В дни работы экспозиции для посетителей запланированы экскурсии, интерактивные занятия и мастер-классы, а также творческие встречи с известными спортсменами. Участники организованных экскурсий на выставке смогут освоить новую игру под названием флэтбол, которая была изобретена на Южном Урале в прошлом году. Стоимость билета – 150 рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-otkroetsya-vystavka-ya-vybirayu-sport-37353