До пожилых озерчан смогли добраться только спасатели

10 марта 2017 (пятница) в 10.25 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от дежурного УВД с просьбой открыть дверь квартиры в доме по ул. Иртяшская: в квартире проживает одинокий пожилой озерчанин (1940 г.р.) долгое время не выходит из квартиры. Прибыв на место вызова спасатели приняли решение проникнуть в квартиру через окно (4 этаж). В 11.10 к дому прибыла автомашина пожарной части с автолестницей. Попав в квартиру, спасатели обнаружили в ней безжизненное тело хозяина, лежащее на кровати. Тело передали представителям УВД.

В 19.55 к спасателям обратился озерчанин с просьбой вскрыть квартиру его бабушки (1924 г.р.), проживающей по ул. Семенова, т.к. та не отвечает на звонки и стук в дверь. В 20.20 спасатели в присутствии участкового вскрыли дверь слесарным инструментом. В квартире обнаружили тело хозяйки без признаков жизни. Труп передали УВД.

12 марта (воскресенье) в 19.47 в службу спасения обратился дежурный УВД с просьбой вскрыть дверь квартиры по ул. Бажова: в квартире проживает одинокая женщина, долгое время не подает признаков жизни. В 20.30 спасатели попали в квартиру через окно второго этажа. В квартире обнаружили хозяйку в беспомощном состоянии, нуждающуюся в медицинской помощи. По адресу была вызвана «Скорая помощь», женщину передали на попечение медиков.

Уважаемые озерчане!

Если у вас есть пожилые или страдающие хроническими заболеваниями родственники, проживающие отдельно, не забывайте регулярно их навещать, звонить и осведомляться об их самочувствии.

Перепады погоды - резкие скачки температуры и атмосферного давления - серьезно ухудшают физиологическое состояние пожилых людей – появляются нарушения в работе сердца, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. Во избежание несчастных случаев с пожилыми людьми, а также для оказания им своевременной помощи, не оставляйте их без внимания.

Единый номер служб экстренной помощи – 112 (для абонентов сотовой связи).