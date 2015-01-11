За сбыт ядовитой жидкости жителю Новогорного ограничили свободу

Суд установил, что Виктор Ковалев, 1951 года рождения, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица и хранил в квартире по месту проживания в целях сбыта жителям п. Новогорный Озерского городского округа Челябинской области в качестве пищевого продукта спиртосодержащую жидкость, содержащую в своем составе этиловый спирт, являющийся синтетическим и не пригодным для производства пищевых продуктов, а также осуществил 17 января 2017 г. сбыт 400 мл указанной спиртосодержащей жидкости лицу, принимавшему участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка».

В этот же день после проведения сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» Ковалев выдал сотрудникам полиции не менее 2000 мл спиртосодержащей жидкости, содержащей в своем составе синтетический спирт, крепостью 90,0%, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Согласно заключению эксперта, данная спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям ГОСТ, и относится к спиртам, внесенным в список «Ядовитых веществ», так как представляет опасность для жизни и здоровья потребителей при использовании ее в качестве пищевого продукта, поскольку не соответствует требованиям безопасности.

При назначении подсудимому наказания суд учел данные, характеризующие личность подсудимого (не судим, является пенсионером, по месту жительства характеризуется положительно), обстоятельства, смягчающие наказание (признание Ковалевым своей виновности, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его возраст и состояние здоровья) и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

Суд установил следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время суток; не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту своего жительства или пребывания, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Суд обязал Ковалева в период отбывания наказания являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда