За сбыт ядовитой жидкости жителю Новогорного ограничили свободу

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Мартовский кот

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

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Пресс конференция 19 декабря 1

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Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

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Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

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Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

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За сбыт ядовитой жидкости жителю Новогорного ограничили свободу

Суд установил, что Виктор Ковалев, 1951 года рождения, приобрел у неустановленного в ходе следствия лица и хранил в квартире по месту проживания в целях сбыта жителям п. Новогорный Озерского городского округа Челябинской области в качестве пищевого продукта спиртосодержащую жидкость, содержащую в своем составе этиловый спирт, являющийся синтетическим и не пригодным для производства пищевых продуктов, а также осуществил 17 января 2017 г. сбыт 400 мл указанной спиртосодержащей жидкости лицу, принимавшему участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка».

В этот же день после проведения сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» Ковалев выдал сотрудникам полиции не менее 2000 мл спиртосодержащей жидкости, содержащей в своем составе синтетический спирт, крепостью 90,0%, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Согласно заключению эксперта, данная спиртосодержащая жидкость не соответствует требованиям ГОСТ, и относится к спиртам, внесенным в список «Ядовитых веществ», так как представляет опасность для жизни и здоровья потребителей при использовании ее в качестве пищевого продукта, поскольку не соответствует требованиям безопасности.

При назначении подсудимому наказания суд учел данные, характеризующие личность подсудимого (не судим, является пенсионером, по месту жительства характеризуется положительно), обстоятельства, смягчающие наказание (признание Ковалевым своей виновности, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, его возраст и состояние здоровья) и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

Суд установил следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время суток; не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту своего жительства или пребывания, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Суд обязал Ковалева в период отбывания наказания являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам пресс-службы Озёрского городского суда

Ключевые теги: судебное заседание, приговор.

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