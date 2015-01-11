Школа танцев ищет музыкантов

Здравствуйте, уважаемые озерчане. У меня возможно неожиданный вопрос к вам, но вдруг кто-то знает, нет ли в Озерске музыкантов (баян, скрипка, клавишные, контрабас...), которым было бы интересно поиграть аргентинское танго для учеников школы социальных танцев для взрослых "Dance mix" (https://vk.com/dance_mix_ozersk)? Может это будет один человек, обыгрывающий фонограммы, а может несколько музыкантов, которым интересна именно такая музыка...

Буду благодарен за любую информацию на тел. 8-951-800-1704. Планируем участие в городских праздниках и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Оплату обсудим. С удовольствием попробовали бы работать как с уже сложившимися опытными музыкантами, так и со студентами музыкальных учреждений, желающих создать что-то свое и совершенно новое в Озерске!

Андрей Юрьевич Бабкин