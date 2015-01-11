Бдительная пенсионерка не позволила обмануть себя на 25000 рублей

Пожилая женщина, 1939 года рождения, обратилась в озерскую полицию с заявлением по факту мошенничества. Пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина и сообщила, что ей якобы полагается компенсация за ранее приобретаемые лекарственные препараты в размере 450 000 рублей, но для ее получения ей необходимо оплатить пошлину в размере 25 000 рублей. Бдительная пенсионерка, не поверила мошеннице, а вместо перевода аферистам требуемой суммы, обратилась в полицию.

Отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по факту попытки хищения путем обмана, в результате чего мог быть причинен ущерб в сумме 25 000 рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, во избежание подобных случаев, ни в коем случае не соглашайтесь на предложения от имени каких-либо банковских или государственных структур о получении каких-либо компенсаций, в том числе за приобретенные ранее товары или биологически активные добавки! Знайте, это мошенники! Ни в коем случае не переводите никакие деньги, ни под каким предлогом на какие-либо счета!

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях!

Будьте бдительны и внимательны!

Начальник Отдела дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Елена Кашеварова