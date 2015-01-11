Родительский выбор должен быть свободным

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в школах Озерского городского округа преподается уже пять лет. В рамках этого предмета родители, как заказчики образовательных услуг, могут выбрать для своих детей один из шести предложенных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» или «Основы светской этики» на свое усмотрение.

В школах округа пройдут родительские собрания, посвященные этому вопросу, а 15 марта во Дворце творчества детей и молодежи по инициативе Управления образования администрации Озерского городского округа прошло собрание для представителей родительских комитетов школ и учителей начальных классов.

Открыла встречу начальник Управления образования Любовь Владимировна ГОРБУНОВА, подробно рассказавшая о специфике данного предмета.

Елена Леоновна ВАСИЛЬЕВА, учитель начальных классов шк. №32, рассказала о развитии ценностно-смысловой сферы личности младшего школьника на уроках «Основы светской этики».

Ирина Михайловна ЧЕРКАСОВА, педагог-библиотекарь школы №29, поделилась культурологическим аспектом подхода к изучению модуля «Основы православной культуры».

В IV классе изучение данного предмета не оканчивается. С прошлого года школы перешли на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), и в V классе по данному стандарту есть модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России», связанный с этим курсом.

Светлана Анатольевна ВЕСЕЛОВА, педагог шк. №32, поделилась опытом, как продолжается работа в V классе.

Благочинный Озерско-Кыштымского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН поблагодарил организаторов проходящего собрания и лично – начальника Управления образования администрации Любовь Владимировну Горбунову за эту инициативу и подчеркнул возможность приобретения необходимых учебников и прочих материалов по предмету «Основы православной культуры» с помощью поддержки меценатов. А выбор модулей остается за родителями.

Руководитель Духовно-просветительского центра «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска Елена Михайловна ШОРИНА рассказала о просветительской деятельности центра, распространяющейся на всех желающих, как на детей, так и на взрослых и о той методической помощи, которую может оказать центр педагогам школ города в рамках преподавания «Основ православной культуры» и «Основ светской этики».

Педагог из Кыштыма, учитель истории и куратор по вопросам предмета «ОРКСЭ», Михаил Иванович ЧИРКОВ, подчеркнул в своем выступлении важность своевременного информирования школьников о мире религий как профилактической мере против вовлечения детей и подростков в секты и экстремистские организации.

Выбор остается за родителями и важно, чтобы этот выбор был осознанным. Чему, безусловно, подобные собрания способствуют в полной мере.

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев