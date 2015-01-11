Трудная победа Чапаева

Во вторник, 14 марта, Озёрским городским судом вынесено решение по обращению прокуратуры о защите прав бывшего директора по развитию муниципального предприятия «Экран» Дмитрия Чапаева. Руководящий работник уволился по собственному желанию в октябре 2016 года, но до настоящего времени не получил выходное пособие, предусмотренное условиями трудового соглашения. Только вмешательство прокуратуры ЗАТО сдвинуло вопрос с мёртвой точки.

Дмитрий Чапаев в течение ряда лет выполнял функции директора по развитию кинотеатра «Октябрь», являющегося основным объектом деятельности муниципального предприятия «Экран». В августе 2016 года руководителем МУП был назначен Виталий Погорелов, на которого была возложена задача по выводу городского кинотеатра из глубокого кризиса. Одним из шагов по оптимизации финансового состояния учреждения культуры стал отказ в выплате выходного пособия Чапаеву, подавшему заявление на увольнение.

Не добившись желаемого, бывший директор по развитию «Октября» обратился в прокуратуру. Сотрудники надзорного органа усмотрели в действиях руководства нарушение прав уволившегося работника и обратились в суд, который и вынес решение в пользу Чапаева. Сумма компенсации, назначенная к выплате, составила 16 000 рублей. Однако получить её экс-директор по развитию пока не может: по его словам, он не исключает, что руководство МУП «Экран» воспользуется предоставленным решением суда правом на оспаривание принятого решения в апелляционной инстанции.

Озёрск.ру