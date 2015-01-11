Экологическому состоянию Иртяша будет дана объективная оценка

На этой неделе в Озерске начали работу специалисты ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (г. Екатеринбург), который является научным подразделением Федерального агентства водных ресурсов. Они взяли пробы воды и провели замеры по различным физическим показателям на озере Иртяш, а также на акватории водоёма по его притокам.

Следует отметить, что масштабные научные исследования Иртяшско-Каслинско-Кыштымской водной системы проводятся впервые. К изучению водоемов ученые приступили в январе 2017 года в рамках государственной федеральной программы. Руководит научными работами профессор, заслуженный эколог РФ, заведующий отделом восстановления рек и водоемов Александр Попов.

– Ежегодно федеральное агентство согласует для института программу исследований на водных объектах, – прокомментировал проведение работ заведующий сектором гидробиологических исследований отдела научно-методического обеспечения и восстановления водных ресурсов ФГБУ «РосНИИВХ» Тимур Павлюк. – В этом году такой программой стало исследование экологического состояния и разработка программы по реабилитации водных объектов Каслинско-Кыштымской системы. Нам необходимо оценить экологическое состояние озера Иртяш, его притоков и стоков, которые имеются на водосборной территории озера.

Программа исследований рассчитана на три года. В течение этого времени специалистам предстоит изучить неблагоприятные явления, которые периодически наблюдаются на Иртяше, связанные с цветением сине-зелёных водорослей, изменением уровня воды и замором рыбы. В результате будут разработаны рекомендации для того, чтобы стабилизировать и улучшить экологическое состояние водоёма.

Тимур Павлюк отметил, что цветение водорослей – это сложная комплексная проблема, которая может быть вызвана неправильной эксплуатацией объекта, воздействием на водоём человека и его деятельности:

– Часто причиной цветения служит высокое поступление биогенных веществ, в частности фосфора. Фосфор является тем химическим элементом, от которого на девяносто процентов зависит цветение сине-зелёных водорослей. Но цветение может быть вызвано и другими видами водорослей. В этом году мы определим, какие водоросли для Иртяша наиболее критичны, насколько они опасны и токсичны.

По предварительным данным, учёные определили, что для зимнего времени состояние озера достаточно хорошее. Прозрачность Иртяша составляет 5,3 м, что для водоёма также является хорошим показателем. Толщина льда – 1,2 м.

В этом году исследования будут проводится на озере Иртяш, в последующие годы будут изучены другие водоёмы, которые соединены с озером.

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