Впрыгнув в последний вагон уходящей зимы, любители лыжного спорта Аргаяшской ТЭЦ и посёлка Новогорный провели 13 марта 2017 года десятые соревнования памяти директора Аргаяшской ТЭЦ, депутата Озёрского городского округа Александра Александровича Геннеля. Трасса в этом году была подготовлена в лесном массиве в 2-х километрах от посёлка. На старт вышло почти сорок участников. Самому младшему спортсмену, Артёму Ибрагимову лишь в мае исполнится 8 лет, а Петру Булаеву, победителю старшей возрастной группы, уже 66. Не отстаёт от своего супруга и Лидия Булаева, она тоже выиграла в своей возрастной группе.

Надо отметить, что все участники состязаний уже давно знакомы и по соревнованиям, да, и в жизни. Неожиданностей в распределении мест не произошло. И, как говорится, победили сильнейшие. Среди мальчиков до 12 лет – Тюрин Слава, в группе 13-29 лет первое место занял Савельев Дмитрий. Слава и Дмитрий учатся в школе №41 посёлка Новогорный и занимаются в секции спортивного ориентирования. Группа 30-45 – Филин Александр, заместитель начальника цеха АСУТП и КИП АТЭЦ, 46-59 – Максимов Сергей. Среди девочек, девушек и женщин победителями в своих группах стали Савельева Юля, Коровина Алина – обучающиеся школы №41, Алина – член сборной области по спортивному ориентированию; Малахова Лариса, учитель физкультуры; Максимова Елена, машинист топливоподачи АТЭЦ.

Успешно выступили работники Аргашской ТЭЦ: Карасев Сергей, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции; Мыларщикова Татьяна ведущий инженер ОППР; Петрова Ираида, ведущий специалист по наладке котлов, турбин, вспомогательного оборудования; Ибрагимова Наталья, ассистент технического директора; Жукова Татьяна, инженер-метролог цеха АСУТП и КИП. Все они стали призёрами соревнований. Юбилейным десятым стало участие в соревнованиях для Сафеева Валериана, электрослесаря по ремонту электрических машин; для братьев Байгужиных Азифа и Салавата.

- Время летит незаметно, - начал своё выступление на церемонии открытия соревнований председатель профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ, ППО «Энергосистема «Урал», Челябинской областной организации Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз", депутат собрания депутатов Озёрского городского округа Сергей Орлов, - некоторые ребята родились уже после ухода директора. Александр Александрович и сам любил занятие спортом, и делал всё для популяризации занятий физкультурой, особенно лыжами.

Традиции, заложенные не одним поколением работников станции хранятся и преумножаются профсоюзным комитетом Аргаяшской ТЭЦ, который является и организатором и спонсором состязаний. Всегда готовы прийти на помощь и профсоюзу в организации праздника добровольные помощники. Лыжную трассу готовил Сахий Гиззатович Губайдуллин, судья республиканской категории по спортивному ориентированию. Он же осуществлял приём спортсменов на финише. А помогала ему председатель совета ветеранов посёлка Новогорный Лидия Ивановна Чернова.

Отдельные слова благодарности хочется сказать болельщикам: родителям детей, жёнам, мужьям, пришедшим поболеть за своих родственников. За Марата Разаманова пришла поболеть вся семья. Всем классом пришли поболеть за своих ребят: Антона Гулина, Никиту Шагбалова Сашу Булаева и Ваню Дубняка, 5б класс Новогорной школы №41, классный руководитель Чернова Елена Геннадьевна. В итоге Антон занял второе место. Никита, который занимается в секции спортивного ориентирования у Сахия Гиззатовича Губайдуллина – занял третье место. Подарком от класса стала песня, исполненная хором в перерыве между награждениями.

Сергей Чернов

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