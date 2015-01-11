Минтруд предложил календарь праздников и выходных на 2018 год

Минтруд России подготовил проект постановления правительства России о переносе выходных дней в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что цель постановления — "рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней". В следующем году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года,

с 23 по 25 февраля,

с 8 по 11 марта,

с 29 апреля по 2 мая,

9 мая,

с 10 по 12 июня,

с 3 по 5 ноября. В 2017 году нам ещё предстоит отдохнуть: с 29 апреля по 1 мая 2017 года - Праздник Весны и Труда;

с 6 по 9 мая 2017 года - День Победы;

с 10 по 12 июня 2017 года - День России;

с 4 по 6 ноября 2017 года - День народного единства. https://ria.ru

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