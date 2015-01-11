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18 марта — день воссоединения Крыма с Россией

18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года.

Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на Украине конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а ещё через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.

И хотя Правительство Украины не признаёт эти документы, но в нашей стране юридически считается, что два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь – вошли в состав России, на их территории действуют российские законодательные акты.

И, несмотря на «молодость» сегодняшнего праздника, он весьма любим крымчанами. Традиционно в этот день во всех городах Республики проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

http://www.calend.ru

Ключевые теги: Крым.

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