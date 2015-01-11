Мартовские тезисы ко Дню работника ЖКХ

1. Ситуация в озерском ЖКХ кризисная, и это прежде всего кризис доверия. Жители, работники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (ММПКХ, Энергосбыт) не доверяют друг другу, их отношения полны раздражения, обвинений, эмоционально окрашены. Рациональные аргументы готовы воспринимать лишь очень немногие.

2. Доверие является ценным ресурсом. Отсутствие доверия тормозит развитие. Доверие как масло в механизме – иначе он скрипит и очень медленно движется.

3. Для преодоления кризиса доверия необходима новая коммуникационная стратегия, развивающая диалог между сторонами – администрацией, жителями и УК. Необходимы честный, откровенный разговор о проблемах, смелость констатировать, что ситуация зашла в тупик, и осознание необходимости решительных действий.

4. Конкретным наполнением могла бы стать постоянно действующая система обучения граждан основам ЖКХ с консультациями по самым актуальным и животрепещущим вопросам – ОДН, приборы учета, капремонты – и рекомендациями, как на практике можно улучшить ситуацию в своем доме.

5. Необходимо повышение ответственности и сознательности всех сторон – и жителей, и администрации, и УК, если мы хотим выйти из кризиса. Необходимо уходить от «общегородского» тарифа на содержание жилья и стремиться к ситуации, когда у каждого дома должен быть свой индивидуальный тариф на содержание и текущий ремонт, учитывающий особенности именно вашего дома – износ, конструктивные особенности, размер территории и проч. Подробнее об этом в материале «Наши мифы в ЖКХ».

6. Диалог должен подразумевать взаимные обязательства сторон: неизбежный рост размера платы должен быть компенсирован развитием инструментов гражданского контроля за деятельностью УК и РСО. Роль муниципалитета в такой ситуации – быть «мягким» регулятором и арбитром и следить за выполнением сторонами взятых на себя обязательств.

7. Практическим механизмом такого диалога может стать проект по благоустройству дворовых территорий, который в этом году начнет реализовываться в России. Именно совместная деятельность жителей и власти – это ключ к разрешению конфликтной и тупиковой ситуации в озерском ЖКХ. Важно, чтобы эта программа не стала очередной имитацией диалога, а по-настоящему сработала на пользу всем сторонам.

И последнее: нам всем необходимо осознать, что крушение, обрушение системы ЖКХ и управляющих компаний не выгодно никому – ни жителям, ни власти. А вот что предпринять, чтобы этого не случилось – давайте думать.

Евгений Шитиков