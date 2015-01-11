За 3 часа 22 сотрудника полиции проверили почти 2000 машин

Уважаемые водители!

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 17 марта 2017 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД было проведено специальное мероприятие группами нарядов ДПС по массовой проверке водителей на наличие признаков опьянения.

В одном месте — сразу 22 сотрудника полиции. Останавливали не выборочно, а всех подряд. Название операции — «Тоннель». Главное преимущество такой проверки — массовость и скорость. За считанные минуты можно выдернуть из потока целую полосу, за 10-15 секунд — проверить состояние водителя, потребовать документы, затем разрешить автовладельцам вернуться в основной поток, не создавая пробок и заторов. Кому бояться нечего – задолженностей по штрафам нет, документы в порядке, автомобиль технически исправен и «не тонирован», те уже через минуту спокойно уезжали. Задержаться приходилось тем, у кого есть свой "скелет в шкафу".

За три часа проверили около 1980 машин и не выявили ни одного нетрезвого водителя. Однако, это не значит, что это разовая акция — рейды в таком формате будут проводиться постоянно.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск