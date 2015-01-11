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ХК «Гранит» — «Звезда» — битва титанов продолжится 22 марта

Ну, что ж, болельщики Озерска и Чебаркуля, наконец-то, дождались мини-турнира (а финальную серию Кубка Челябинской области по хоккею с шайбой, которая длится до двух побед одной из команд вполне можно отнести к мини-турнирам) с участием двух сильнейших команд области - ХК "Гранит" (Озерск) и "Звезда" (Чебаркуль).

Неудивительно, что и ЛДС "Уральская звезда" им. В.Харламова в Чебаркуле и ЛДС "Айсберг" в Кременкуле были забиты под завязку не только болельщиками Озерска и Чебаркуля, но и любителями хоккея из других городов Челябинской области. Команды болельщиков не разочаровали, показав умный, самоотверженный, искрометный хоккей.

"Звезда" (Чебаркуль) - ХК "Гранит" (Озерск) 1 : 2 (1:1; 0:0; 0:1)

Шайбы забросили: 8 мин - С.Михайлов (В.Дыдыкин, И.Захаров) 0:1, бол; 15 мин - С.Глазунов (Н.Рогачев) 1:1; 56 мин - М.Куликов (Д.Петрюк) 1:2.

"Звезда" (Чебаркуль): С.Боргер (вр); С.Глазунов, Е.Елисеев, И.Аксенов, Е.Расторгуев, А.Флитер, Д.Шарнин (защ); Д.Бочаров, Н.Бахтин, А.Устюжанин, А.Идиаттулин, Н.Рогачев, А.Пензин, А.Платонов, П.Осипов, В.Ионов, Е.Кутузов, П.Лымарев (к). Зап.вр:В.Королев.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; А.Носов - Д.Созинов; И.Захаров - М.Куликов - Р.Шакиров; Д.Климов, А.Савицкий, А.Демкин. Зап.вр: С.Ширяев.

Штраф: 22 мин - 16 мин (Д.Петрюк-4 мин; А.Носов, А.Кириллов, В.Аникеев, И.Захаров, М.Куликов, Д.Созинов).

Судьи; Д.Мальцев; Е.Юдин, М.Берсенев (все - Челябинск).

18 марта ЛДС "Уральская звезда" им. В.Харламова г. Чебаркуль, 300 зрителей.

События в первом финальном поединке разворачивались стремительно. Проведя две короткие атаки с завершающим броском по воротам "Звезды", "Гранит" уже на третьей минуте матча "схлопотал" малый штраф. Только он завершился, как через минуту в бокс "для плохих парней" отправляется еще один игрок в желто-черной форме, еще через сорок секунд количество игроков на площадке уравнивается.

Игроки первого звена озерской команды закатываются в зону "Звезды", и всего через семь секунд после появления на площадке пятого игрока "Гранита" (А.Кириллов) Сергей Михайлов после точных передач Валерия Дыдыкина и Игоря Захарова открывает счет к неописуемому восторгу озерских болельщиков.

После этого и территориальное, и игровое преимущество переходит к озерской команде: наши игроки проводят длинные позиционные атаки, подолгу владея шайбой в зоне обороны "Звезды". Следует отметить, что, вполне возможно, это была задумка тренера хозяев Ильдуса Имамиева - сыграть часть матча вторым номеров, ибо настоящая сила "Звезды" - молниеносные контратаки, проводимые быстрыми, техничными, практически затылком чувствующих друг друга игроками с большими номерами (Рогачев, Пензин, Ионов, Кутузов, Лымарев).

Первый звоночек прозвенел на 14-й минуте, когда наши игроки упустили нападающего хозяев, и тот чисто вышел на Эмиля Сафина. Голкипер "Гранита" эту дуэль выиграл, а вот на 15-й минуте и он оказался бессилен против выхода на ворота одного из столпов обороны "Звезды" Станислава Глазунова (как он смог объехать без всякого противодействия трех игроков "Гранита", как на слаломной горке?).

Игра приобрела в концовке периода очень жесткий и, можно даже сказать, грубоватый характер: удар в колено получил Максим Куликов, жестко был атакован на лицевом борту Павел Брюханов и выбыл из игры. Это привело к тому, что нашему тренеру Василию Куликову срочно пришлось менять расстановку в пятерках: Виталий Аникеев из центра второй пятерки перешел на край, на его место поднялся Максим Куликов из третьего звена, того в вою очередь в третьем звене заменил Артем Демкин.

Все эти пертурбации с составом конечно же повлияли на слаженность действий пятерок и второй период, несмотря на нулевой счет, показал, что хозяева постепенно выравнивают игру, все больше и больше времени проводя в зоне "Гранита".

Конечно же, немаловажным фактором такого изменения в игре было и то, что игроки "Гранита" во втором периоде получили 10 минут штрафа, т.е половину периода играли в меньшинстве, причем более минуты в формате 5Х3 и еще минуту 5Х4. В эти моменты во всем блеске проявили себя и Эмиль Сафин, отразивший просто град бросков по своим воротам, и Александр Кириллов, выигрывавший все вбрасывания в нашей зоне (по моим прикидкам, в ходе игры он выиграл процентов 80 вбрасываний), и Валерий Дыдыкин с Виктором Шубниковым, постоянно находившиеся на "линии огня", и вторая тройка меньшинства (Геннадий Свирепо, Максим Ковлягин, Максим Куликов), ложившиеся под убойные броски игроков "Звезды".

Может быть, это и был переломный момент матча. В третьем периоде команды как бы поменялись ролями по сравнению с первым периодом: несмотря на то, что преимущество в позиционной атаке перешло к хозяевам и они больше времени проводили в зоне "Гранита", их атаки потеряли молниеносность и остроту и стали более предсказуемыми.

А вот игроки "Гранита", занимаясь оборонительными делами, остро контратаковали, и за четыре с половиной минуты до конца третьего периода одна из таких контратак привела к победному голу. Дмитрий Петрюк на высокой скорости по флангу ворвался в зону "Звезды", сместился в центр, по пути обыграв, как минимум, трех игроков хозяев, и в противоборстве с еще одним игроком успел бросить по воротам чебаркульской команды. Сергей Боргер шайбу отразил, и она (шайба) из-под горы тел на "пятачке" выкатилась прямо против ворот метрах в пяти. К ней быстрее всех успел набегавший Максим Куликов, который также в борьбе с игроком "Звезды" успел бросить шайбу через груду тел под планку ворот хозяев - гол!

За оставшееся время, несмотря на все попытки, хозяевам так и не удалось изменить счет матча. Серия переехала в ЛДС "Айсберг", где 19 марта состоялся второй матч.

ХК "Гранит" (Озерск) - "Звезда" (Чебаркуль) 3 : 4 (0:1; 3:2; 0:1)

Шайбы забросили: 20 мин - Д.Бочаров (С.Глазунов, Н.Рогачев) 0:1; 22 мин - В.Аникеев (Д.Петрюк) 1:1; 27 мин - Н.Рогачев 1:2; 27 мин - Е.Алабугин 2:2; 34 мин - С.Михайлов (И.Захаров, А.Кириллов) 3:2, бол; 37 мин - Е.Расторгуев (Е.Елисеев, Е.Кутузов) 3:3, бол; 58 мин - В.Ионов 3:4.

ХК "Гранит" (Озерск): Э.Сафин (вр); В.Шубников - В.Дыдыкин; Е.Алабугин (к) - А.Кириллов - С.Михайлов; М.Ковлягин - Г.Свирепо; Д.Петрюк - В.Аникеев - П.Брюханов; А.Носов - Д.Созинов; И.Захаров - М.Куликов - Р.Шакиров; Д.Климов, А.Савицкий, А.Демкин. Зап.вр: С.Ширяев.

"Звезда" (Чебаркуль): С.Боргер (вр); С.Глазунов, Е.Елисеев, Д.Бочаров, И.Аксенов, Е.Расторгуев, А.Флитер, Н.Калашников (защ); Н.Бахтин, А.Устюжанин, А.Идиатуллин, Е.Меленчук, Д.Шарнин, Н.Рогачев, А.Пензин, А.Платонов, П.Осипов, Е.Козуб, В.Ионов, Е.Кутузов, П.Лымарев (к).

Штраф: 10 мин (Д.Петрюк-4 мин, А.Носов, В.Шубников, А.Кириллов) - 33 мин

Судьи: Д.Мальцев; И.Несветаев, К.Смирнов (все - Челябинск).

19 марта ЛДС "Айсберг" п. Кременкуль, 300 зрителей.

Второй матч финальной серии, на мой взгляд, стал зеркальным отражением первой игры: команды взяли "с места в карьер". Уже на 16 секунде последовало первое удаление у гостей, а на 40-й секунде, как это уже бывало неоднократно при игре "Гранита" в большинстве, игрок "Звезды" улетает на рандеву с нашим голкипером и слава Сафину, что он не дал "Звезде" повести в счете уже на первой минуте матча.

А на 8-й минуте игры происходит удивительный момент (честно говоря, я такое увидел впервые). Дмитрий Петрюк и Артем Носов, ликвидируя очередной выход один на один с вратарем, одновременно нарушают правила на игроке "Звезды" и отправляются в штрафной бокс с одинаковой формулировкой "за задержку соперника клюшкой", а "Звезда" получает численное преимущество в два игрока в течение двух минут.

И вновь великолепно отработали наши бригады меньшинства и голкипер, не дав сопернику открыть счет. После этого меньшинства "Звезда" имела некоторое преимущество во владении шайбой в нашей зоне. "Гранит" же пытался проводить быстрые контратаки, одна из которых чуть не закончилась голом в ворота гостей. На 12-й минуте Сергей Михайлов вышел один на один с вратарем, но его бросок намертво взял Сергей Боргер.

А за сорок секунд до конца периода "Звезда" все-таки смогла реализовать то небольшое преимущество, которое она имела. Никита Рогачев сумел вылезти из угла площадки на лицевую линию и проткнуть шайбу на дальнюю штангу, где уже дежурил Данил Бочаров, который не промахнулся.

Второй период начался для "Гранита" очень удачно: в течение первой минуты Эмиль Сафин отразил два опасных броска по своим воротам, а когда пошла вторая минута периода Виталий Аникеев после передачи Дмитрия Петрюка точнейшим броском отправил шайбу в верхний угол ворот "Звезды".

Второй период был богат на голы. На седьмой минуте команды в течение 21 секунды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Никита Рогачев, скорее всего, на удачу бросил шайбу с нулевого угла в кучу игроков, боровшихся на "пятачке" перед воротами, и она после рикошета заползла в ворота "Гранита", но тут же Евгений Алабугин ответил неожиданным для голкипера гостей броском в верхний угол.

На 34-й минуте игроки "Гранита" сумели после хорошего розыгрыша большинства реализовать численное преимущество и выйти вперед, но через две минуты свое большинство реализовала "Звезда", "с мясом" затолкав шайбу в ворота озерской команды.

После завершения второго периода стало понятно, что игра идет до первой заброшенной шайбы или перейдет в овертайм. Наверное, ключевым моментом игры стал момент с пятиминутным удалением игрока "Звезды" Евгения Расторгуева за неправильную атаку капитана "Гранита" Евгения Алабугина.

Но, к сожалению, ничего очень уж серьезного наши игроки создать не смогли. Более того, через три минуты после начала большинства еще и сами удалились, уровняв количество игроков на площадке. И когда, казалось, что игра перетечет в" овертайм", и диктор уже собирался объявить о регламенте турнира в случае ничейного результата... "Звезда" забила победный гол. За две минуты двадцать секунд до конца периода Владимир Ионов каким-то образом остался без присмотра в нашей зоне, вышел от правого борта и из круга вбрасывания точно бросил над плечом Эмиля Сафина в дальний угол.

"Гранит" устроил штурм в концовке игры, заперев гостей в их зоне, но на пути шайбы вставали то голкипер гостей, то игроки, то неточные действия наших игроков в завершающей стадии. Финальная сирена оповестила о том, что праздник хоккея продолжится 22 марта в ЛДС "Айсберг", где пройдет третий заключительный матч финальной серии.

Следует отметить, что в финале Кубка области встретились действительно сильнейшие команды Челябинской области, совершенно равные по силам. Судите сами - в этом сезоне "Гранит" и "Звезда" провели четыре матча, победив по два раза, соотношение забитых и пропущенных шайб 14-14, соотношение штрафного времени без учета дисциплинарных штрафов одинаковое. В третьем матче, наверное, на первый план выйдут морально-волевые качества и кто лучше будет физически готов именно к этому конкретному матчу. Что ж, ждем 22 марта - день ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ ЗА КУБОК!

P.S. После завершения второго матча финальной серии было проведено награждение команд за участие в Чемпионате области. Команде "Звезда" были вручены серебряные медали и кубок за 2-е место. Игроки чемпиона Челябинской области по хоккею с шайбой - команды ХК "Гранит" (Озерск) получили золотые медали и Кубок Чемпиона Челябинской области.

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Фото https://vk.com

ХК «Гранит» — «Звезда» — битва титанов продолжится 22 марта

Ключевые теги: хоккей.

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