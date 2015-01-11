В Увельском районе отремонтирован очередной спортивный объект

В школе поселка Березовка открылся спортивный зал, в котором проведен капитальный ремонт в рамках программы по созданию условий для занятий физической культурой в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Школа в Березовке славится своими спортивными достижениями, ее воспитанники являются неоднократными победителями и призерами различных соревнований областного и районного уровня. Особенно развиты здесь игровые виды спорта, для занятия которыми необходим современный и безопасный спортивный зал. Теперь 92 воспитанника школы продолжат заниматься любимыми видами спорта в хороших условиях. «Наши дети играют в волейбол, баскетбол, мини-футбол, вся внеурочная деятельность проходит в спортзале, и он занят с утра до вечера. Ребята с нетерпением ждали, когда же завершится ремонт, предлагали свою помощь – что-то помыть, убрать, чтобы зал побыстрее открылся», – рассказала директор школы Светлана Шевченко. В школьном спортивном зале были заменены окна, двери, пол, освещение, обновилось спортивное оборудование, преобразились раздевалки и душевые, комнаты для инвентаря, на стенах закреплены мягкие панели, позволяющие избежать травм. Всего на реконструкцию зала из областного и федерального бюджетов было выделено 1 миллион 716 тысяч рублей. Глава Увельского района Сергей Рослов отметил, что реализация данного проекта, помогающего создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом в сельских учреждениях образования, в Увельском районе продолжится и в будущем. Добавим, за последние пять лет благодаря поддержке областного руководства и реализации проектов партии «Единая Россия», только в Увельском районе капитально отремонтировано четыре сельских клуба, четыре спортивных зала, установлено четыре современных хоккейных корта.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-uvelskom-rayone-otremontirovan-ocherednoy-sportivnyy-obekt-37508