Под таким названием сотрудниками ГИБДД Озерского городского округа проводится профилактическая акция, основной задачей которой является привлечение внимания общественности к необходимости своевременного информирования Госавтоинспекции о случаях выявления фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также о грубых нарушениях ПДД РФ участниками дорожного движения.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция города Озерска обращается к населению о важности всестороннего взаимодействия.
Своевременное информирование полиции о фактах управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни!
Уважаемые жители Озерского городского округа!
В случаях выявления нетрезвых нарушителей Правил дорожного движения, просим Вас своевременно сообщать о данных фактах по телефонам:
- 2-50-85 телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск ;
- 2-00-10 телефон Дежурной части ОГИБДД;
- https://74.мвд.рф (Используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе»);
- atfakultet.susu.ru (Используя вкладку «Нетрезвый водитель»).
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск
Ключевые теги: нетрезвый водитель.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать