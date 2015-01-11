Под таким названием сотрудниками ГИБДД Озерского городского округа проводится профилактическая акция, основной задачей которой является привлечение внимания общественности к необходимости своевременного информирования Госавтоинспекции о случаях выявления фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также о грубых нарушениях ПДД РФ участниками дорожного движения.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция города Озерска обращается к населению о важности всестороннего взаимодействия.

Своевременное информирование полиции о фактах управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни!

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В случаях выявления нетрезвых нарушителей Правил дорожного движения, просим Вас своевременно сообщать о данных фактах по телефонам:

2-50-85 телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск ;

2-00-10 телефон Дежурной части ОГИБДД;

https://74.мвд.рф (Используя вкладку «Сообщи о нетрезвом водителе»);

atfakultet.susu.ru (Используя вкладку «Нетрезвый водитель»).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск