Приняты меры в отношении фирмы, не построившей ледовые городки

На прошлой неделе в УФАС по Челябинской области было рассмотрено и удовлетворено заявление администрации Озерского городского округа о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Синтез-ПК» - фирмы, которая взяла на себя обязательства по устройству двух ледовых городков, но их не исполнила.

Напомним, что, согласно условиям заключенного по итогам аукциона муниципального контракта, ООО «Синтез-ПК» (директор Потлов А.Н.) должно было выполнить работу качественно и в срок с 05 по 26 декабря 2016 года на территории г. Озерска и п. Татыш. Но в ЗАТО подрядчик так и не появился. Кроме того, на обращение главы администрации Евгения Щербакова к руководителю компании о том, что тот срывает организацию праздничных мероприятий, которые в первую очередь проводятся для озерских детей, было предложено составить акт о поставке льда.

В сложившихся условиях руководству округа пришлось принимать оперативное решение: к сооружению объектов подключились другие строители, помочь им вызвались добровольцы. К радости озерчан, ледовые городки на пр. К. Маркса и в п. Татыш появились, они были введены в эксплуатацию буквально накануне Нового года.

Вместе с этим, 30 декабря 2016 года администрация округа в лице управления капитального строительства и благоустройства направила в адрес ООО «Синтез-ПК» претензию с требованием об оплате штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту и приняла решение о своем одностороннем отказе от его исполнения (после соблюдения всех формальностей решение вступило в законную силу 19.02.2017).

Чтобы не оставлять действия подрядной фирмы безнаказанными, 20 февраля 2017 года администрация округа обратилась в УФАС по Челябинской области с ходатайством о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Синтез-ПК» и его директора Потлова Анатолия Николаевича. 15 марта 2017 года заявление было рассмотрено и принято решение внести указанные субъекты в «черные списки» сроком на два года (данное решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Челябинской области в течение трех месяцев).

Учитывая, что специалисты администрации обязаны работать в соответствии с федеральным законом о закупочной деятельности и при заключении муниципальных контрактов вынуждены считаться с объективными обстоятельствами, глава Евгений Щербаков поставил задачу перед подразделениями и впредь применять меры в отношении нерадивых подрядчиков для обеспечения эффективного освоения бюджетных средств.

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