Органы опеки встали на защиту детей

На прошедшей неделе специалисты органов опеки и попечительства были вынуждены вмешаться в ситуацию и защитить двух малолетних детей от матери, оставившей маленьких девочек без внимания и заботы. Отсутствие надлежащего присмотра, питания, антисанитарные условия и пьяная компания могли привести к гибели малышей.

10 марта в органы опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации округа стали поступать звонки от жителей одного из домов о неблагополучной ситуации в семье. По словам соседей, в квартире по указанному адресу, где проживает молодая женщина с двумя несовершеннолетними детьми, в течение нескольких дней собирается пьяная компания, из квартиры постоянно слышен детский плач.

В связи с полученной информацией была экстренно создана комиссия, в которую вошли специалисты отдела опеки и попечительства, МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и отдела по делам несовершеннолетних Управления внутренних дел Озерска.

По указанному адресу члены комиссии обнаружили, что из квартиры раздаётся шум пьяной компании и детский плач. Несмотря на требования и уговоры, хозяева квартиры дверь не открывали. Согласно действующему законодательству ни органы опеки и попечительства, ни сотрудники УВД не имеют права войти в квартиру без предварительных санкций. В течение нескольких дней члены комиссии были вынуждены, выезжая на адрес, уговорами урезонить постояльцев квартиры. Когда членам комиссии удалось войти в квартиру, картина была весьма неприглядная. В жилом помещении находилась компания мужчин и женщин в состоянии алкогольного опьянения, две маленькие голодные и испуганные девочки. Мать несовершеннолетних детей также находилась в нетрезвом виде. Двух малолетних девочек пришлось забрать из семьи, в связи с угрозой их жизни и здоровью. Дети были направлены в «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Следует отметить, что для того, чтобы вызволить детей специалистам органов опеки и попечительства пришлось вызывать наряд полиции. Через несколько дней дети адаптировались на новом месте, но, к сожалению, за это время мать о них так и не вспомнила. В настоящее время органы опеки и попечительства готовят документы на лишение матери родительских прав.

К сожалению, данный вопиющий случай пренебрежения родителями нуждами детей не является единичным. В округе проводится серьёзная работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Специалисты различных служб готовы помочь детям и родителям. Но родители должны осознать серьёзность положения, быть заинтересованы в судьбе своих детей, и быть в состоянии принять предложенную помощь. К сожалению, в большинстве подобных случаев родители выступают незаинтересованной стороной.

Специалисты органов опеки и попечительства особо обращают внимание семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что даже находясь в комфортных условиях детского дома, ребёнок хочет вернуться в семью и ждёт, когда мама заберёт его домой.

Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения, телефон 6-61-31.

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», телефон 6-32-21.

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