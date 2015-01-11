В Челябинске состоится VIII премия «Андрюша-2017» для юных талантов в сфере искусства

В этом году премия «Андрюша» памяти Андрея Жаботинского пройдет в восьмой раз. 21 апреля она соберет на сцене Челябинского театра оперы и балета им.М.И.Глинки самых талантливых детей Челябинской области от 7-ми от 15 лет в номинациях «вокал», «танцы», «актерское мастерство», «живопись». Ведущим церемонии Главной Детской Премии в сфере искусства «Андрюша-2017» выступит, по уже сложившей традиции, заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Гостями праздника станут друзья фонда «Андрюша» председатель жюри народный артист России Андрис Лиепа и члены жюри Премии актриса театра и кино заслуженная артистка России Ольга Кабо, обладатель уникального голоса, певец, лауреат международных конкурсов, участник шоу Первого канала «Голос 3» Игорь Монаширов, солистка ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина, педагог творческой школы «Новые имена» Валерия Полякова, певица, профессор кафедры «Культуры и искусства» Московского гуманитарного университета Светлана Коротеева, журналист, президент первого детского информационного агентства «Юнпресс» Сергей Цымбаленко, солистка оперы Большого театра, доцент кафедры сольного пения Московской консерватории им. П.И. Чайковского Елена Околышева, заслуженный художник России, профессор Московского академического художественного института им. В. И. Сурикова Сергей Сиренко. Они приедут в Челябинск, чтобы наградить одаренных детей Южного Урала и выступить вместе с ними на Гала-концерте. В гала-концерте с сольными и коллективными номерами, в необычных дуэтах и ансамблях, в том числе и с взрослыми артистами выступят лауреаты Премии «Андрюша» разных лет. Это душевный праздник искусства, который интересен зрителю любого возраста. Каждый номер – яркое шоу с использованием танца, вокала, современных визуальных и лазерных эффектов. Юлия Жаботинская, организатор премии «Андрюша-2017», отмечает: «Каждый год на сцене театра оперы и балета происходит настоящее чудо. Дети, несмотря на свой юный возраст, затрагивают тонкие струны души зала, заставляя его и плакать, и смеяться одновременно. Это всегда вечер искренности, таланта, доброты, вдохновения!». Во время концерта будет идти прямая трансляция на сайте 1obl.ru, где можно проголосовать за обладателя приза зрительских симпатий. Все средства от концерта направляются в фонд «Андрюша» на поддержку талантливых детей Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoitsya-viii-premiya-andryusha-2017-dlya-yunyh-talantov-v-sfere-37535