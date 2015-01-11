Южноуральские специалисты соцзащиты по работе с «особыми» семьями повысили свою квалификацию

В Челябинском государственном университете завершились курсы повышения квалификации специалистов, оказывающих поддержку родителям, воспитывающим «особых» детей, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области. Обучение прошло за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выигранного министерством социальных отношений Челябинской области в 2016 году. В рамках курса специалисты системы соцзащиты овладели компетенциями, позволяющими им применять на практике новые формы и технологии работы с «особыми семьями», познакомились с тренингами для родителей «Я, эмоции и конфликт», для детей школьного возраста, в том числе с инвалидностью, психолого-педагогическими тренингами-платформами для коммуникаций. Кроме того, учащиеся узнали о тюменском опыте психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов. Тюменский опыт работы в данном направлении представила заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе Тюменского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» Людмила Зыкова. «Имея 20-летний опыт работы центра, мы считаем важным выйти за границы региона и построить диалог с соседями. На курсах мы старались поделиться новыми подходами при работе с «особыми» семьями - израильскими методиками и технологиями, которые практикуем в своей работе второй год. В 2015 году мы сами прошли обучение у израильских специалистов группы «Sulamot» в ходе информационного марафона «Аутизм: пути помощи и инклюзия», – рассказывает Людмила Зыкова. – Челябинские специалисты соцзащиты – благодарный слушатель, ориентированный на результат. Это специалисты, имеющие свой опыт и готовые продвигать социальную работу, поэтому мы рады, что у нас получилось обменять опытом». За 9 дней обучения свою квалификацию повысили порядка 25 педагогов-психологов, социальных педагогов из управлений социальной защиты, комплексных центров, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, детских домов области. «Главной целью курсов являлось повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации наших специалистов, оказывающих поддержку родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, – отмечает министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. – Мы второй год реализуем Комплекс мер по развитию эффективных практик социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обучающие курсы стали одной из составляющих программы этого Комплекса мер». Впечатлениями от обучения поделилась психолог дневного отделения комплексного центра социального обслуживания населения по Ленинскому району города Челябинска Елена Мельникова: «Курсы позволили обменяться опытом. Интересны подходы психолого-педагогической работы с аутичными детьми, использованию психолого-педагогических акций с детьми и родителями «Веревочная акция», «Ответственные родители — здоровые дети» и многие другие».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-specialisty-soczashchity-po-rabote-s-osobymi-semyami-povysili-svoyu-37533