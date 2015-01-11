5398 соотечественников переселились на территорию Челябинской области в 2016 году

21 марта на заседании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, подвели итоги реализации государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» за 2016 год, сообщает главное управление по труду и занятости Челябинской области. По данным главного управления по труду и занятости населения, за 2016 год поступило 3660 заявлений на участие в Государственной программе (4272 члена семьи). За 2016 год на территорию Челябинской области по данной программе переселилось 5368 человек (2810 участников и 2558 членов семей), что превысило программный показатель (1500 человек) более чем в 3,5 раза. Заявления поступают из Казахстана – 68 %, Узбекистана – 5 %, Армении – 3 %, Молдавии – 5%, Таджикистана – 2 %, Украины – 15 %, Киргизии – 1%. Наиболее востребованной территорией вселения является город Челябинск - 66,24%. Около 70% заявителей трудоспособного возраста, 4% пенсионеров. Отмечается высокий образовательный уровень заявителей – 45% заявителей имеют высшее образование, 37% - среднее специальное, профессиональное образование, 16% - общее среднее образование. Реализация программы в период с 2016 по 2020 годы будет способствовать улучшению демографической, миграционной ситуации в области, а также обеспечению экономики области квалифицированными трудовыми ресурсами, важнейшим источником пополнения которых являются соотечественники, проживающие за рубежом. Реализация Программы в 2017 году. На 15.03.2017 г. в Главное управление поступило 845 заявлений на участие в Программе, переселилось 702 участника Программы. По сравнению с прошлым годом состав заявителей практически не изменился. Основная часть соотечественников также переселяются из Казахстана.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/5398-sootechestvennikov-pereselilis-na-territoriyu-chelyabinskoy-oblasti-v-2016-godu-37534