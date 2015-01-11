Шаг за шагом

Ремонтно-строительное управление (РСУ) ПО «Маяк» — многопрофильное подразделение предприятия. Опытный персонал РСУ с полной отдачей работает на пусковых объектах заводов и выполняет напряжённый план по широкому спектру услуг и выпускаемой номенклатуре продукции.

Сегодня РСУ — это не только десятки зданий и сооружений в городе и на промышленной площадке, но и новые производственные направления, где в экономических показателях на первый план выходят рациональное использование материалов и энергосбережение.

Сначала в РСУ был сдан в эксплуатацию полный цикл производства стеклопакетов и начала работать линия по выпуску окон из ПВХ и пролётных витражей из алюминиевого профиля. Затем была получена первая продукция на новой итальянской линии по производству стеклопакетов строительного назначения. Современное автоматизированное оборудование позволило существенно сократить сроки изготовления стеклопакетов заказчикам — подразделениям ПО «Маяк». Например, партия из 10 окон может быть изготовлена всего за два дня. Причём, размеры стеклопакетов в серии могут быть самые разные. Раскроечный стол оборудован промышленным компьютером,

в котором установлена специальная программа. В зависимости от того, какого размера будет выпускаться стеклопакет, в программу вводятся данные толщины обрабатываемого стекла, габаритные размеры стекла, возможность прямолинейного или криволинейного кроя.

«Для улучшения теплофизических характеристик окна выпускаются стеклопакеты с теплосберегающим стеклом. На стекло наносится специальное покрытие, придающее окну дополнительные теплоизолирующие свойства. И главное, что после раскроя практически нет отходов стекла, — отметила Екатерина Мочалина, комплектовщик РСУ. — Новая линия — это не только экономия и энергосбережение. Загруженность ей обеспечена ещё как минимум на десять лет».

А вот новый лесосушильный комплекс с автономной котельной стал ещё одним звеном в программе по энергосбережению, принятой на ПО «Маяк».

— Новый комплекс позволил замкнуть весь цикл нашего производства, — рассказал Дмитрий Жаров, начальник участка ремонтных и столярно-плотничных работ РСУ. — Если раньше древесно-стружечные отходы мы вывозили на свалку, то теперь они сжигаются в автономном котле. Тепло пойдёт на сушку нового сырья, которое используется в производстве дверей и столярных изделий, а также

на отопление наших цехов и зданий. В комплекс входят две уже построенные сушильные камеры на 20 и 30 кубических метров древесины. Процесс сушки пиломатериалов проходит в два раза быстрее и продолжается всего пять суток вместо прежних десяти. На смену ручному труду пришла автоматика: в пакет пиломатериалов закладываются датчики, а их показания выведены на пульт управления. Датчики определяют влажность древесины перед сушкой, в ходе процесса и на конечном этапе передачи её в цеха. Оператор сушильного комплекса следит только за параметрами процесса и при помощи автоматики загружает бункер новой порцией древесно-стружечных отходов. Новый лесосушильный комплекс с автономной котельной — экологически чистое производство, а коэффициент полезного действия печи достигает 95%. Все эти показатели позволят РСУ не только значительно повысить качество пиломатериалов, которые после сушки передаются в производство, но и перейти на новый уровень работы — к безотходным технологиям.

Игорь ШАТРОВ

http://www.po-mayak.ru