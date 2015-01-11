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| Новости » Про Маяк

В начале новых дел

1 марта Центральной заводской лаборатории ПО «Маяк» исполнилось 70 лет.

Начиналась ЦЗЛ с пяти специалистов, которые в основном занимались выполнением заданий руководства комбината по монтажу реакторного и радиохимического заводов. Сегодня ЦЗЛ — признанный отраслевой лидер в области прикладной радиохимии, аналитического контроля, разработки технологических процессов любой сложности. На предприятии нет практически ни одного процесса, в котором бы не принимали участие специалисты и учёные ЦЗЛ Полтора месяца назад начальником ЦЗЛ был назначен молодой учёный Максим Семёнов. Мы побеседовали с Максимом Александровичем о задачах, которые стоят перед коллективом лаборатории.

В начале новых дел

О карьерном лифте

— Мои дед и отец работали на химико-металлургическом заводе, мама — учитель истории. Наша семья жила в Татыше, так что учился я в школе №22. В 9-й класс поступил в физико-математический лицей №39, после его окончания — в ОТИ НИЯУ МИФИ на специальность «Информационно-измерительная техника и технология». На практику попал в ЦЗЛ, сначала работал в лаборатории ядерно-физических методов анализа, потом перешёл в лабораторию Михаила Юрьевича Сметанина в группу радиационной безопасности, вновь вернулся в

лабораторию ядерно-физических методов анализа под руководством Сергея Львовича Левунина, а через некоторое время стал её руководителем. 

Совсем недавно перешёл на должность начальника ЦЗЛ. Да, согласен, что получился карьерный лифт. Раньше люди шли по карьерной лестнице, шаг за шагом поднимаясь к высокой должности и постепенно приобретая опыт понимания многих технологических процессов, «обрастали связями». Когда взлетаешь на карьерном лифте, сталкиваешься с определенными проблемами, в том числе и нехваткой опыта руководства большим сложным коллективом, что приходится компенсировать в свободное от работы время. Не считаю, что в том, что я стал начальником ЦЗЛ, есть исключительно моя заслуга, скорее всего это стечение обстоятельств, в том числе и существующая на «Маяке» проблема кадров. Сложно было бы представить такую ситуацию на предприятии лет 30–50 назад.

О переменах в жизни ЦЗЛ

— История ЦЗЛ интересна. Тот, кто её знает, понимает, что это история непрерывно изменяющегося подразделения крупного предприятия. Изменения эти зависят от тех задач, которые в различные периоды государство ставило перед «Маяком». ЦЗЛ начиналась с «могучей кучки» учёных, потом стали образовываться лаборатории. Количество лабораторий доходило до 18, а численность подразделения — до 592 человек.

Число лабораторий уменьшалось и увеличивалось — всё определяло время и нужды предприятия. И сегодня наша задача — служить предприятию и изменяться в соответствии со стратегией его развития. При этом генеральным директором Михаилом Ивановичем Похлебаевым поставлена задача создать лучшую ЦЗЛ в отрасли.

В 90-х годах крупные государственные корпорации отказались от своих научных центров, но впоследствии всё равно пришло понимание того, что внутрикорпоративная научная база является стратегическим элементом развития и выживания в жёстком и конкурентном мире. Всем руководителям «Маяка», несмотря на тяжёлые времена, удавалось сохранять ЦЗЛ как целостное подразделение: было чёткое понимание того, что пока бьётся сердце науки, «Маяк» не превратится в завод прошлого. Наука — это двигатель производства, и ЦЗЛ попрежнему остаётся научной базой «Маяка». Но в непрерывном цикле перемен ключевым элементом ЦЗЛ являются люди, которые творили историю предприятия и страны 70 лет назад, которые держат научное знамя ЦЗЛ сегодня.

Хочу всех наших ветеранов от имени коллектива поздравить с 70-летием ЦЗЛ! Мы помним все ваши трудовые и научные подвиги. Спасибо за историю, которой мы гордимся.

О задачах

— Сегодня перед ЦЗЛ стоят серьёзные задачи, связанные с разработкой новых технологий, которые позволили бы «Маяку» двигаться в заданном направлении и быть на шаг впереди. Например, в прошлом году успешно реализованы два проекта по переработке отработавшего ядерного топлива: уран-бериллиевого и ВВЭР-1000. Над этими проектами работали несколько лабораторий совместно со специалистами заводов. В этом году мы должны выйти на прямую по переработке уран-циркониевого топлива.

От реализации стратегических проектов зависит будущее предприятия. Один из таких проектов, в котором ЦЗЛ принимает участие, — это проведение НИР по фабрикации МОКС-топлива для реакторов типа ВВЭР (так называемый тепловой МОКС). Это позволит «Маяку» занять свою нишу в первую очередь на российском рынке фабрикации ядерного топлива и стать уникальным предприятием, предоставляющим

полный цикл услуг от изготовления топлива до его полной переработки. Кстати, французские реакторы давно работают на таком виде топлива. Кроме того, открытие нового направления позволит предприятию обеспечить дополнительные рабочие места.

Ряд других проектов направлен на создание основы радиофармпрепаратов нового поколения, новых типов источников. Кроме того, у нас есть направления, связанные и с химическим производством, и с химико-металлургическим, о которых также можно с гордостью рассказывать, но режимные ограничения не позволяют делать это на страницах газеты.

Ещё одна историческая задача, которую мы в качестве посредника между наукой и производством будем продолжать решать, — это

дальнейшее развитие научно-технического совета предприятия. Необходимо вывести его на новый более высокий уровень, чтобы он стал одной из визитных карточек «Маяка», а также инструментом в решении стратегических задач предприятия, как это было в прошлом.

Другая историческая задача связана с созданием связей с так называемой большой наукой, которая находится в крупных научно-исследовательских институтах. Важно оживить работу с крупными институтами. «Маяк» — это уникальная площадка, где можно проводить опыты по радиохимии, где можно получить богатый материал для научных публикаций. И хотя в целом в мире количество работ по радиохимии сократилось, тем не менее как пример можно привести визит учёных МГУ, которые на «Маяке» испытывали новые сорбенты по разделению америция и кюрия, и их работа получила широкий резонанс.

Нам предстоит переоценить поставщиков научных услуг, дополняющих компетенции, которых нам не хватает. Надо искать новых исполнителей НИОКР, которые качественно и ответственно выполняют работы, возможно, также присмотреться к новым научно-техническим формам в виде технопарков, кластеров и так далее.

Сейчас развивается уникальный европейский проект по изготовлению цериевого радиоизотопного источника для фундаментальных исследований в области строения материи. Для предприятия это знаковый проект, когда задействовано несколько подразделений, в том числе и ЦЗЛ. Мы совместно с радиохимическим и изотопным заводами разрабатываем дизайн и технологию изготовления источника, аналитическое обеспечение для контроля качества. Также специалисты ЦЗЛ принимают участие, может, в менее ярких, как цериевый источник, но не менее важных проектах, которые позволят прекратить сброс жидких радиоактивных отходов в открытую гидросеть.

Из внутренних задач наиболее крупная связана с созданием распределённой структуры ЦЗЛ, чтобы наши специалисты могли выполнять исследовательские работы в условиях, приближенных к производству. Это связано с запретом на работу с радиоактивными веществами в историческом здании ЦЗЛ (здание 201). И это является объективным требованием времени для минимизации рисков при работе с источниками ионизирующего излучения в черте города. Уже определено, где расположится новая исследовательская радиохимическая платформа ЦЗЛ — это здание на территории радиохимического завода, куда переедут некоторые технологические лаборатории. Специалисты, которые по роду своей деятельности больше работают с документацией и которым необходим тесный контакт с управлением предприятия, а также химические и испытательные лаборатории останутся в городе, в историческом здании 201. Кроме того, появится лаборатория на химико-металлургическом и химическом заводах для реализации профильных прикладных проектов. Будет создана ещё одна лаборатория — специального материаловедения.

О кадрах

— Да, кадровая проблема есть. Из ЦЗЛ уходят «зубры». У молодёжи, которая приходит, другой менталитет, далеко не все молодые специалисты готовы работать с полной отдачей. Не хватает ребят с горящими глазами. Не хватает прилива свежей крови, выпускников различных научных школ. В советское время сюда привозили лучших выпускников, что позволило сформировать в ЦЗЛ мощные научные коллективы. Сейчас мы стараемся наладить связи с университетами, в том числе с Томским госуниверситетом, где дают хорошую теоретическую подготовку. К нам приезжали ребята из Томского политеха: все они хорошо подготовлены, а главное — у них есть желание работать. Здесь возникает ещё одна проблема: когда появляется новый человек в организации, его надо правильно погрузить в работу, чтобы он почувствовал и нагрузку, и ответственность, и интерес. Новичкам надо помогать становиться специалистами, которые заинтересованы в результатах своего труда. А отсюда и следующая задача — увеличить число соискателей учёных степеней.

Словом, ключевая задача для ЦЗЛ — сформировать команду, которая станет научным флагманом развития «Маяка».

Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Ключевые теги: ПО Маяк.

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