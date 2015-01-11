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| Новости » Молодёжь

Открыт прием заявок на конкурс «Мисс Молодежь»

Социально активных девушек в возрасте от 18 до 28 лет приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Мисс Молодежь». Участницы должны придумать и реализовать общественно значимые акции. Прием заявок открыт до 31 июля, сообщает пресс-служба министерства образования и науки области.

«Мисс молодежь» пройдет в два этапа. Во время первого — регионального — участницам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса http://missmolodezh.ru, заполнить анкету, приложить не менее семи фотографий и видеообращение. После чего в срок до 31 августа девушки должны провести социальную акцию по выбранному направлению. Это может быть популяризация ЗОЖ, формирование российской идентичности среди молодежи, помощь пожилым людям, патриотическое воспитание детей и молодежи и другое.

Помимо этого, участницы должны рассказывать о мероприятиях в личных аккаунтах социальных сетей (в том числе на канале YouTube). Также девушки могут анонсировать свою деятельность в рамках конкурса в региональных СМИ.

Второй этап — федеральный — пройдет в срок с 5 сентября по 30 ноября. За этот период определится список финалисток. Девушки пройдут еще пять испытаний, среди которых интеллектуальный тур, презентация реализованных проектов, демонстрация национальных костюмов и другое. По итогам всего конкурса жюри определит победительниц в нескольких номинациях: «Мисс молодежь 2017», «Вице-мисс молодежь 2017», «Мисс зрительских симпатий 2017», «Лучшая Социальная акция 2017», «Лучший Социальный Блог 2017».

Лауреаты получат призы и официальные дипломы от организаторов, партнеров и спонсоров. Финалистке, завоевавшей титул «Мисс Молодежь 2017», достанется корона, лента, диплом и ценный приз.

В состав жюри войдут депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, образовательного и медийного сообществ и крупнейших НКО. Жюри конкурса возглавит Светлана Журова, депутат Государственной Думы ФС РФ, Олимпийская чемпионка.

Организатором «Мисс Молодежь» является Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи» при поддержке Государственной Думы ФС РФ.

Финал конкурса пройдет в Мурманске.

http://pravmin74.ru

Ключевые теги: мисс молодёжь.

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