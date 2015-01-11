Солидный штраф компании озёрского депутата оставлен в силе

Заместитель председателя Челябинского областного суда Н.В. Козлова рассмотрел жалобу ООО «СтройГарант» на два судебных решения: постановление мирового судьи Озёрска Челябинской области от 21 ноября 2016 года и решение Озёрского городского суда от 11 января 2017 года. Компании было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей. В жалобе, поданной на вступившие в законную силу судебные акты, содержится просьба отменить их как незаконные.

Как ранее сообщал Озёрск.ру, управляющей компании, принадлежащей озёрскому депутату Александру Откупщикову, в июне 2016 года Государственной жилищной инспекцией было выдано два предписания, которые УК безуспешно пыталась опротестовать в Арбитражном суде. Эти два предписания стали поводом для жалобы «СтройГаранта» и в областной суд.

Напомним, претензии инспекторов касались многочисленных нарушений, выявленных сразу в нескольких домах, обслуживаемых «СтройГарантом»: Иртяшская,13, Бажова,24, Ленина,84, Ленина,82, Ленина,81, Победы,54 и Космонавтов,28. Управляющей компании было предписано устранить все выявленные нарушения к середине сентября 2016 года. Однако, руководство «СтройГаранта» посчитало, что предписания «нарушают его права и законные интересы в экономической сфере».

Как и Арбитраж, Областной суд не нашёл нарушений закона в действиях чиновников Госжилинспекции и посчитал необходимым устранить нарушения, выявленные в работе компании Откупщикова. Постановление мирового судьи, решение судьи Озёрского городского суда и штраф в размере 200 000 рублей оставлены без изменения, жалоба ООО «СтройГАРАНТ» - без удовлетворения.

Озёрск.ру