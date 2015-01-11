Налоговики проведут Дни открытых дверей для плательщиков страховых взносов

Налоговая служба планирует проведение Дней открытых дверей во всех территориальных инспекциях России для плательщиков страховых взносов.

Напомним, в 2017 году сменился администратор страховых взносов, ранее они уплачивались работодателями в пенсионный фонд.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов проинформируют плательщиков о приеме расчетов по страховым взносам, о порядке работы в связи со сменой администратора, о правилах заполнения платежек, о таблицах соответствия КБК и, конечно, об Интернет-сервисах ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области ждет индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 3 и 4 апреля 2017 года.

В эти дни прийти и задать вопрос можно будет:

3 апреля 2017 года с 9 до 18 часов,

4 апреля 2017 года с 9 до 20 часов.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области