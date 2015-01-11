«Союз садоводов России» в Озёрске. Онлайн-интервью с руководителем

Весна - хороший повод, наконец-то, оторваться от общественно-политических проблем города и поговорить о чем-нибудь более возвышенном. Грядки. Рассада. Удобрения.
Родные 6 соток для озерчан, порой, гораздо важнее всех кризисов и политических игр. Тем более, что и за периметром ограды проблем немало... И, как ни странно, тоже общественно-политических.
Недавно в Озёрске было создано местное отделение общественной организации "Союз садоводов России". Был утвержден совет местного отделения, в который вошли председатели садоводческих товариществ, а на должность руководителя была утверждена Ольга Юминова.
30 марта Ольга приглашена в гости в студию нашего канала и сайта.
Мы планируем поговорить и о планах новой общественной организации города, и о том, зачем она нужна рядовому садоводу, и о всём спектре проблем с которыми сталкиваются садоводы сегодня.
Начало онлайн-интервью на сайте www.ozersk.ru в 11:00.
На канале УКС-ТВ интервью будет доступно в записи с 31 марта.
Вопросы от всех горожан принимаются через комментарии на сайте и по почте [email protected]