«Леди Очарование» и «Мальвина» онлайн

Праздничные мероприятия во Дворце культуры "Маяк" в выходные можно увидеть, не выходя из дома.

25 марта, в 16:00 - конкурс "Леди Очарование в погонах".

26 марта, в 15:00 - праздничная программа с участием победителей творческого проекта "Мальвина и друзья". В день профессионального праздника работников культуры лучших сотрудников учреждений культуры Озерского городского округа поздравят участники разных лет конкурса "Мальвина и друзья".

Онлайн трансляцию мероприятий осуществляет компания "Уральские кабельные сети - Озёрск" на сайте Озёрск.ру: сцена, фойе.