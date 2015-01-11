Родители школьника, устроившего пожар в Кичигинском бору, заплатят 1,7 млн

По информации прокуратуры, в апреле 2016 года по вине старшеклассника, который, балуясь, бросал горящие спички в сухую траву, произошел лесной пожар на территории памятника природы «Кичигинский бор».

«В результате его преступных действий повреждены и уничтожены лесные насаждения на площади 4,9 га, материальный ущерб составил 1 млн 759,5 тыс. рублей», – сообщила официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

Парень признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если они причинили крупный ущерб).

Кроме того, он же совместно с 14-летним знакомым через окно проник в жилой дом, откуда тайно похитил рыболовные снасти.

«Молодой человек также признан виновным в краже. За совершение двух преступлений он приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком», – уточнили в прокуратуре.

Суд взыскал с законного представителя школьника сумму причиненного Лесному фонду материального ущерба.

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