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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Пресс конференция 19 декабря 2

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Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

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1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

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| Новости » Культура

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

В минувшие выходные озерский театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие. На праздничном вечере, посвящённом юбилею, особыми гостями были ветераны озерского театра кукол, которые посвятили свою профессиональную деятельность его становлению, развитию и признанию.

В числе почётных гостей на празднике присутствовали Нина Михайловна Лисенкова, которая возглавила театр в 1976 году, в период строительства его нового собственного здания. Владимир Саркисович Мнацаканов, один из старейших актёров театра, который принимал участие в самых первых постановках для детей. Также в зрительном зале собрались друзья, коллеги, поклонники таланта и театрального искусства озерских кукольников. С юбилейной датой коллектив театра поздравили глава Озерского городского округа Олег Костиков, председатель Общественной палаты Вера Аксёнова, начальник управления культуры администрации Наталья Сальникова.

Сегодня мы увидели, что театр кукол живёт и радует своим творчеством как маленьких, так и взрослых зрителей, – отметил Олег Костиков. – Спасибо ветеранам за то, что они заложили основу театральной традиции, слова благодарности тем, кто продолжает работать. Хочу поздравить и сказать самые добрые и тёплые слова молодому поколению актёров, которые сегодня выходят на эту сцену и дарят нашим детям яркие волшебные спектакли.

Глава округа также принял участие в церемонии награждения. За весомый вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства почётной грамотой Губернатора Челябинской области была награждена Людмила Ивановна Скребнева, которая посвятила «Золотому петушку» более сорока лет. За добросовестный и безупречный труд, высокий профессионализм актёрам труппы, ветеранам и работникам театра были вручены благодарственные письма Законодательного Собрания и министра культуры Челябинской области, почётные грамоты Собрания депутатов и администрации Озерского городского округа.

С приветственным словом к зрительному залу и ветеранам обратилась председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова. Она поделилась своими воспоминаниями о том, как строилось яркое и самобытное здание театра кукол, без которого сегодня невозможно представить облик нашего города. Вера Аксёнова с радостью отметила, что ко дню рождения театра, по поручению главы администрации Евгения Щербакова, из бюджета округа было выделено дополнительное финансирование на приобретение автобуса для организации гастрольных поездок.

Со словами поздравлений на праздничную сцену поднялась начальник управления культуры администрации округа Наталья Сальникова, которая сказала тёплые добрые слов в адрес ветеранов и молодых актёров театра. Наталья Сальникова подчеркнула, что в юбилейный год театру кукол из будет направлено более 1 млн 600 тысяч рублей на постановочные расходы и ремонт здания. Своих коллег и гостей юбилейного вечера поздравил директор театра кукол «Золотой петушок» Борис Макаров.

Именинники порадовали зрителей концертом-капустником, удивили яркими и веселыми театрализованными и кукольными номерами, видеороликами, посвященными своей работе, маленьким зрителям и истории театра. С творческими подарками на юбилейном вечере выступили воспитанники детского сада №54 «Звёздочка», Детской музыкальной школы №1, Культурно-досугового центра. Поздравить коллектив театра приехали представители Челябинского отделения Союза театральных деятелей РФ Людмила Шитова и Людмила Фёдорова. Людмила Шитова передала коллективу «Золотого петушка» поздравительный адрес от имени председателя Союза театральных деятелей РФ, народного артиста РСФСР Александра Калягина.

Многих озерчан с театром кукол связывают самые светлые детские впечатления, для кого-то он стал близким и родным в связи с актёрской профессией. Праздничный юбилейный вечер был наполнен добрыми воспоминаниями и ожиданиями новых незабываемых спектаклей.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Театр кукол «Золотой петушок» отметил своё 65-летие

Ключевые теги: театр кукол, юбилей.

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