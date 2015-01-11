Для начинающих водителей ввели ограничения

Правительство РФ приняло постановление о введении ограничений для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет. Документ опубликован сегодня на официальном сайте кабмина.

Ограничения для этой категории касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами, других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

В частности, на транспортных средствах, управляемых начинающими водителями, обязательно наличие опознавательного знака "Начинающий водитель", отмечается в пояснительной справке к документу.

Предполагается, что принятые решения приведут к улучшению обстановки на российских дорогах.

Между тем, ГИБДД РФ фиксирует снижение аварийности с участием начинающих водителей. Как ранее сообщалось, по итогам января этого года число таких дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Но одновременно снижается число претендентов на получение прав: если в 2015 году их получили 1,58 миллиона человек, то в 2016 году - на 200 тысяч человек меньше.

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