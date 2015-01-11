Уважаемые жители Озерского городского округа!
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
- Если условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.
- На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:
- Получение или замена водительского удостоверения
- Регистрация транспортного средства
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ»
Обратите внимание – в мобильном приложении Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна позже.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск
Ключевые теги: госуслуги.
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