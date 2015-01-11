Уважаемые жители Озерского городского округа!

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);

Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:

Получение или замена водительского удостоверения

Регистрация транспортного средства

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ»

Обратите внимание – в мобильном приложении Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна позже.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск