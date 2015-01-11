Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев поздравил военнослужащих и ветеранов дивизии с Днем войск национальной гвардии РФ

27 марта генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

93-я ордена Красной Звезды дивизия войск национальной гвардии РФ, которая охраняет ядерный оружейный комплекс России в Челябинской области, – одно из лучших соединений не только в составе Уральского округа, но и в стране. В праздничный день в соединении собрались ветераны службы, руководители Озерского городского округа и ПО «Маяк», силовых структур и ведомств, которые возложили гирлянды и цветы к Мемориалу военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

В клубе соединения состоялось торжественное собрание, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. Приказами командующего Уральского округа войск национальной гвардии и командира дивизии за проявленную разумную инициативу и высокие служебные показатели более сотни военнослужащих соединения получили поощрения.

От имени коллектива ПО «Маяк» военнослужащих и ветеранов дивизии с профессиональным праздником поздравил генеральный директор предприятия Михаил Похлебаев. «Может это звучит высокопарно, но наше предприятие и дивизия вместе поддерживают ядерный щит страны, – отметил руководитель «Маяка». – Обмен оперативной информацией идет постоянно. А наши взаимоотношения я бы назвал деловыми и партнерскими».

В этот же день Михаил Похлебаев принял участие в торжественном приеме командующего Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, который состоялся в Екатеринбурге.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»