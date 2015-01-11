Знатный эколог, ау!

Об экологической обстановке в нашем родном Озерске знают все жители города. Проблем масса, многие из них достигли критического уровня и требуют безотлагательного решения. Причем, силами только горожан и городских властей их не решить, поскольку необходимы значительные финансовые вложения, которые без помощи региональных и федеральных властей нам просто не потянуть.

О чем же мы говорим? В первую очередь, это проблема питьевых водоемов, которая с каждым обостряется все заметнее. Сине-зеленые водоросли атакуют и множатся. С очисткой воды от геосмина городские сооружения уже не справляются. Скоро придет лето, настанет тепло, и из наших кранов вновь польется вода, которую не только пить нельзя, но и мыться невозможно.

Другая важная для всего города проблема – состояние биосферы мелководного озера Большая Нанога. Всем миром мы помогали озеру на протяжении прошедшей зимы, бурили лунки, устанавливали аэраторы. В результате озеро удалось спасти от гибели, но что будет следующей зимой?

Еще один аспект экологической опасности, о котором неоднократно говорилось, это состояние полигона ТБО, проще говоря, городской свалки. Количество отходов в нашем «цивилизованном» обществе растет в геометрической прогрессии, большинство отходов синтетического происхождения и не разлагаются со временем. Озерск ограничен замкнутым периметром, на расширение полигона просто нет места. Пройдет еще несколько лет и ситуация будет очень критической, поверьте.

Прошедшее лето выявило еще одну проблему, которая не имеет прямого отношения к Озерску, но является угрозой для его экологии. Речь идет о состоянии инфраструктуры прилегающих населенных пунктов. Многие помнят, как в 2016 году в Каслях случилась авария в системе канализации, и только ценой неимоверных усилий тамошним коммунальщикам удалось предотвратить попадание фекалий в питьевое озеро Иртяш.

Никуда не делась и глобальная проблема рекультивации земель, входящих в Восточно-Уральский радиационный след. Эти территории подконтрольны ФГУП «ПО «Маяк», на них ведется неустанная работа, но забывать о важности оживления земли после страшных радиационных катастроф нельзя. Внимание к экологической работе градообразующего предприятие, благодаря руководству самого «Маяка», не ослабевает, проводятся регулярные общественные слушания, в которых может принять участие каждый неравнодушный житель города.

Другая проблема Озерска – экологическое воспитание подрастающего поколения. Но здесь ситуация менее катастрофична. Отделом экологии администрации ОГО проводится плановая работа по просвещению населения, недавно в городской библиотеке прошли мероприятия для школьников, посвященные проблемам экологии и приуроченные ко Всероссийскому году экологии, которым объявлен 2017-й. Нельзя не отметить и активность общественных движений, которые проводят регулярные экологические акции по очистке территории города и в которых участвуют многие жители Озерска.

И вот мы подошли к главной теме. Представьте, насколько меньше проблем было бы в экологии Озерска, если бы мы ощущали поддержку из Челябинской области и из Федерального бюджета. Речь и об информационной работе, и о помощи в привлечении внимания высоких чиновников, и, как следствие, о выделении дополнительного финансирования. Ведь всем известно, что, если у города есть «свой человек» в верхах, то городу лучше и живется, и дышится, в буквальном смысле. Это напрямую относится и к Челябинску, в котором проблема загрязненности этой зимой вышла на критический уровень, режим чрезвычайной ситуации по смогу в областном центре уже практически не отменяется.

Есть ли у Озерска и Челябинска «свой человек в верхах»? Есть. И не просто в Москве. Он является председателем Всероссийского общества охраны природы. Он коренной озерчанин, которого мы сначала выбрали в Законодательное Собрание Челябинской области, а затем делегировали в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Еще он является экспертом администрации Президента России по вопросам экологии и координатором экологических проектов политической партии «Единая Россия».

Сенатор, председатель ВООП, эксперт при Президенте и штатный эколог от партии власти. Вы, конечно, догадались, что речь идет о Константине Валерьевиче Цыбко. Когда он давал многочисленные интервью перед выборами в 2010 году, он называл себя «выдающийся эколог». И что? Вы слышали или читали что-нибудь про К.В. Цыбко, участвующего в решении экологических проблем родного города? Может быть, он обратил внимание В.В. Путина на умирающие озера Южного Урала или невыносимый смог Челябинска? Или вы видели его, принимающим участие в работе волонтеров, занимающихся чисткой прибрежной зоны в городе, где Цыбко провел детство? Или вы читали его интервью, где он выражает озабоченность состоянием полигона ТБО и обещает содействие в решении жизненно важной для родного Озерска проблемы?

Нет, нет, и еще сто раз нет. Нет у Озерска никакой поддержки со стороны этого чиновника, и вся его «экологичность» заключается только в громкой должности в абсолютно бесполезном «обществе». Ему наплевать и на Озерск, и на его экологию.

Борис Незлобин