Знатный эколог, ау!

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Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

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Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

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Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

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Знатный эколог, ау!

Об экологической обстановке в нашем родном Озерске знают все жители города. Проблем масса, многие из них достигли критического уровня и требуют безотлагательного решения. Причем, силами только горожан и городских властей их не решить, поскольку необходимы значительные финансовые вложения, которые без помощи региональных и федеральных властей нам просто не потянуть.

О чем же мы говорим? В первую очередь, это проблема питьевых водоемов, которая с каждым обостряется все заметнее. Сине-зеленые водоросли атакуют и множатся. С очисткой воды от геосмина городские сооружения уже не справляются. Скоро придет лето, настанет тепло, и из наших кранов вновь польется вода, которую не только пить нельзя, но и мыться невозможно.

Другая важная для всего города проблема – состояние биосферы мелководного озера Большая Нанога. Всем миром мы помогали озеру на протяжении прошедшей зимы, бурили лунки, устанавливали аэраторы. В результате озеро удалось спасти от гибели, но что будет следующей зимой?

Еще один аспект экологической опасности, о котором неоднократно говорилось, это состояние полигона ТБО, проще говоря, городской свалки. Количество отходов в нашем «цивилизованном» обществе растет в геометрической прогрессии, большинство отходов синтетического происхождения и не разлагаются со временем. Озерск ограничен замкнутым периметром, на расширение полигона просто нет места. Пройдет еще несколько лет и ситуация будет очень критической, поверьте.

Прошедшее лето выявило еще одну проблему, которая не имеет прямого отношения к Озерску, но является угрозой для его экологии. Речь идет о состоянии инфраструктуры прилегающих населенных пунктов. Многие помнят, как в 2016 году в Каслях случилась авария в системе канализации, и только ценой неимоверных усилий тамошним коммунальщикам удалось предотвратить попадание фекалий в питьевое озеро Иртяш.

Никуда не делась и глобальная проблема рекультивации земель, входящих в Восточно-Уральский радиационный след. Эти территории подконтрольны ФГУП «ПО «Маяк», на них ведется неустанная работа, но забывать о важности оживления земли после страшных радиационных катастроф нельзя. Внимание к экологической работе градообразующего предприятие, благодаря руководству самого «Маяка», не ослабевает, проводятся регулярные общественные слушания, в которых может принять участие каждый неравнодушный житель города.

Другая проблема Озерска – экологическое воспитание подрастающего поколения. Но здесь ситуация менее катастрофична. Отделом экологии администрации ОГО проводится плановая работа по просвещению населения, недавно в городской библиотеке прошли мероприятия для школьников, посвященные проблемам экологии и приуроченные ко Всероссийскому году экологии, которым объявлен 2017-й. Нельзя не отметить и активность общественных движений, которые проводят регулярные экологические акции по очистке территории города и в которых участвуют многие жители Озерска.

И вот мы подошли к главной теме. Представьте, насколько меньше проблем было бы в экологии Озерска, если бы мы ощущали поддержку из Челябинской области и из Федерального бюджета. Речь и об информационной работе, и о помощи в привлечении внимания высоких чиновников, и, как следствие, о выделении дополнительного финансирования. Ведь всем известно, что, если у города есть «свой человек» в верхах, то городу лучше и живется, и дышится, в буквальном смысле. Это напрямую относится и к Челябинску, в котором проблема загрязненности этой зимой вышла на критический уровень, режим чрезвычайной ситуации по смогу в областном центре уже практически не отменяется.

Есть ли у Озерска и Челябинска «свой человек в верхах»? Есть. И не просто в Москве. Он является председателем Всероссийского общества охраны природы. Он коренной озерчанин, которого мы сначала выбрали в Законодательное Собрание Челябинской области, а затем делегировали в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Еще он является экспертом администрации Президента России по вопросам экологии и координатором экологических проектов политической партии «Единая Россия».

Сенатор, председатель ВООП, эксперт при Президенте и штатный эколог от партии власти. Вы, конечно, догадались, что речь идет о Константине Валерьевиче Цыбко. Когда он давал многочисленные интервью перед выборами в 2010 году, он называл себя «выдающийся эколог». И что? Вы слышали или читали что-нибудь про К.В. Цыбко, участвующего в решении экологических проблем родного города? Может быть, он обратил внимание В.В. Путина на умирающие озера Южного Урала или невыносимый смог Челябинска? Или вы видели его, принимающим участие в работе волонтеров, занимающихся чисткой прибрежной зоны в городе, где Цыбко провел детство? Или вы читали его интервью, где он выражает озабоченность состоянием полигона ТБО и обещает содействие в решении жизненно важной для родного Озерска проблемы?

Нет, нет, и еще сто раз нет. Нет у Озерска никакой поддержки со стороны этого чиновника, и вся его «экологичность» заключается только в громкой должности в абсолютно бесполезном «обществе». Ему наплевать и на Озерск, и на его экологию.

Борис Незлобин

Ключевые теги: экология.

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