Апрель станет для Озерска месяцем молодости и стрит-шоу

Чемпионат OZRDANCEFEST-2017 соберет вместе более трехсот молодых танцоров со всего Уральского региона и профессиональных судей столичного уровня. В ходе подготовки к мероприятию свое мастерство оттачивают несколько озерских команд.

Достойно выступить рядом с сильными соперниками намерены: школа танцев «E-Motion», хореографическая студия «Мирабель» и воспитанники Светланы Худяковой, которая руководит артшколой «Станция74». Девять лет назад девушка стояла у истоков современного танцевального движения в Озерске и вместе с Натальей Назаровой создала и реализовала проект OZRDANCEFEST:

- В те годы мы заметно отставали от других городов по исполнительскому мастерству (и это было особо заметно на соревнованиях областного масштаба), но у нас было большое желание научиться танцевать на достойном уровне, и чтобы Озерск начали узнавать: кто мы, откуда и почему претендуем на высокие оценки. Прошли годы напряженных домашних тренировок и мастер-классов в Челябинске и Екатеринбурге. И у нас получилось: теперь мы занимаем призовые места на чемпионатах и делимся опытом с учениками.

В артшколе Светланы Худяковой дети от 2 лет и старше учатся танцевать в собственном, не похожем на другие стиле – «экспериментальном», где перемешаны хореографические движения, актерское мастерство и сценография.

- OZRDANCEFEST – это площадка, по большей части, для тех, кто увлечен «уличным направлением» (основанным на элементах стилей street: хип-хоп, house,tek-tonik, break dance, r'n'b и др) и леди-дэнс. Мы же нашли свою нишу (переплетаем танец с драматургией) и делаем акцент на шоу-проектах: работаем со школами и спортивными федерациями, сотрудничаем с озерским театром драмы и комедии «Наш дом», где ежегодно представляем «Театр чистых эмоций». Но несмотря на это, «Станция74» с удовольствием примет участие в предстоящем масштабном мероприятии, прежде всего потому, что мы не можем упустить возможность окунуться в творческую, соревновательную атмосферу и научиться чему-то новому.

По данным руководителя, «Станцию74» на чемпионате представят четыре разновозрастные группы: 4-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и тренерский состав. Каждая исполнит свою композицию, отличную по сложности и стилю. Но в целом уже на тренировочном этапе команда артшколы выглядит как сплоченный коллектив. В преддверии выступлений будущие участники чемпионата занимаются практически каждый день на своей базе – в школе №25, где «Станции74» выделены удобные помещения.

- Большинство из наших ребят никогда в жизни не танцевали на сцене, и тем важнее им поработать на публику и узнать мнение компетентного жюри о себе. В домашних условиях новичкам легче будет побороть свой страх, раскрепоститься и почувствовать вкус борьбы. Если все сложится, мы, как и в предыдущие годы, покажем «класс», - отмечает Светлана Худякова.

Она признается, что примет участие в чемпионате не только как тренер, но и с большим удовольствием выступит в качестве конкурсанта. Своей судьбой и на примере своих учеников, а некоторые из них уже получили профессиональное хореографическое образование и стали преподавателями, Светлана Худякова подтверждает, что у современных танцев нет границ – и возрастных, в том числе: "Это занятие доступно всем, просто надо любить само движение, иметь большое стремление к прекрасному и желание работать над собой".

Планируется, что в ДК «Маяк» в ходе OZRDANCEFEST зрители увидят всего более 80 композиций (их показ продлится практически целый день), а само зрелище будет масштабным и незабываемым. Дата проведения чемпионата уточняется.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.