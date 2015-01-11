Налоговики призвали жителей своевременно задекларировать свои доходы

В Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области состоялся брифинг на тему «Декларационная кампания 2017 года».

Во время мероприятия заместитель начальника инспекции Юлия Владимировна Куликова рассказала журналистам, что в 1 квартале 2017 года получено почти пять тысяч налоговых деклараций по НДФЛ за 2016 год, из них 616 налогоплательщиков отчитались за продажу имущества, выигрыши в лотерею, за сдачу имущество в аренду. До 2 мая 2017 года более 5 тысяч граждан обязаны представить налоговую декларацию о доходах за прошлый год. За несвоевременное представление отчета, налогоплательщикам грозит штраф: от одной тысячи рублей до 30 % от исчисленного к уплате налога.

Еще раз напомним, что представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

• от предпринимательской деятельности;

• полученные в порядке дарения;

• в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Юлия Владимировна отметила, что с 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае представление налоговой декларации не требуется. Налог при этом должен быть уплачен не позднее 1 декабря.

Налоговую декларацию можно представить как лично так и электронно, с помощью услуги «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис поможет заполнить декларацию в электронном виде и отправить ее в инспекцию по месту жительства. Для этого Интернет - пользователям в разделе «3-НДФЛ» необходимо воспользоваться услугой «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Возможность переносить персональные сведения в декларацию в автоматическом режиме, самостоятельно рассчитать необходимые показатели позволит избежать ошибок при заполнении отчета. Отправить декларацию через «Личный кабинет» можно, подписав документ неквалифицированной электронной подписью, которую налогоплательщик сможет сам бесплатно получить в разделе «Профиль» «Личного кабинета». К декларации можно приложить электронные копии документов, подтверждающие право на заявленные налоговые вычеты.

По окончании брифинга присутствующим напомнили о приближающейся Всероссийской акции - «Дни открытых дверей». 14 и 15 апреля специалисты налоговой службы будут готовы подробно рассказать о том, кому и в какие сроки необходимо представлять декларацию по НДФЛ, как заплатить налог на доходы. При наличии необходимых документов можно будет на месте заполнить и подать налоговую декларацию.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области