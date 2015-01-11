Южноуральские школьники отправятся на экскурсию в Государственную Думу

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Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

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Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Южноуральские школьники отправятся на экскурсию в Государственную Думу

Владимир Бурматов провел прием граждан в Челябинской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках региональной недели. Жители Челябинской области пришли к парламентарию с вопросами по защите и восстановлению нарушенных прав. Ряд вопросов удалось решить прямо на месте. А для школьников гимназии №96 парламентарий пообещал помочь в организации экскурсии в Государственную Думу. На прием граждан к Владимиру Бурматову пришли старшеклассники гимназии №96. В конце апреля делегация из лучших учеников и победителей различных олимпиад отправится в Москву и побывает в здании Государственной Думы. Парламентарий откликнулся на просьбу руководства гимназии о помощи в организации подробной экскурсии в стенах главного законодательного органа страны. Ребята смогут увидеть своими глазами как проходит пленарное заседание, и обсуждаются законопроекты. Владимир Бурматов пожелал старшеклассникам отличной поездки и пообещал лично встретить их в Государственной Думе. «Мы регулярно организовываем подобные экскурсии для школьников. Я считаю, что детям важно знать, как происходит законотворческий процесс, что представляет собой российский парламент. Школьники будут лучше разбираться в общественно-политической жизни нашей страны, смогут сделать свои выводы на этот счет, возможно, выбрать для себя общественную или политическую деятельность. А, кроме того, важно дать понять челябинским ученикам, что для них открыты все двери», - отметил депутат. Также на прием к Владимиру Бурматову пришла жительница Металлургического района Челябинска Вера Шарипова. Она уже не в первый раз обращается к парламентарию за помощью. Почти год назад пенсионерка попросила отремонтировать междворовые проезды около ее дома и благоустроить двор. «Раньше в арках между домами невозможно было пройти и проехать. Владимир Бурматов нам помог и включил в программу по финансированию, и у нас появился асфальт, поставили скамейки, а этим летом установят новую детскую площадку», - рассказала женщина. На этот раз пенсионерка пришла в приемную к Бурматову как представитель хора ветеранов ЧМК. Отчетный концерт коллектива оказался под угрозой срыва. Руководство дома культуры поставило условие: концерт состоится, если вход на него будет платным. Зрители-пенсионеры, которые 35 лет до этого ходили на выступления любимого хора бесплатно, оказались не готовы к такому прецеденту. Владимир Бурматов успокоил женщин и заявил, что концерт состоится при любых обстоятельствах, он полностью берет решение этого вопроса на себя. «Я считаю, что пожилые люди должны ходить на такие концерты бесплатно, так было раньше, так должно быть и в будущем. Поэтому я считаю, что в таких случаях нужно обязательно помогать, в том числе оказывать спонсорскую поддержку. В течение ближайшей недели мы решим этот вопрос», - подчеркнул Владимир Бурматов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-shkolniki-otpravyatsya-na-ekskursiyu-v-gosudarstvennuyu-dumu-37691

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