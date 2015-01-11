Губерния Южноуральские школьники отправятся на экскурсию в Государственную Думу Владимир Бурматов провел прием граждан в Челябинской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках региональной недели. Жители Челябинской области пришли к парламентарию с вопросами по защите и восстановлению нарушенных прав. Ряд вопросов удалось решить прямо на месте. А для школьников гимназии №96 парламентарий пообещал помочь в организации экскурсии в Государственную Думу. На прием граждан к Владимиру Бурматову пришли старшеклассники гимназии №96. В конце апреля делегация из лучших учеников и победителей различных олимпиад отправится в Москву и побывает в здании Государственной Думы. Парламентарий откликнулся на просьбу руководства гимназии о помощи в организации подробной экскурсии в стенах главного законодательного органа страны. Ребята смогут увидеть своими глазами как проходит пленарное заседание, и обсуждаются законопроекты. Владимир Бурматов пожелал старшеклассникам отличной поездки и пообещал лично встретить их в Государственной Думе. «Мы регулярно организовываем подобные экскурсии для школьников. Я считаю, что детям важно знать, как происходит законотворческий процесс, что представляет собой российский парламент. Школьники будут лучше разбираться в общественно-политической жизни нашей страны, смогут сделать свои выводы на этот счет, возможно, выбрать для себя общественную или политическую деятельность. А, кроме того, важно дать понять челябинским ученикам, что для них открыты все двери», - отметил депутат. Также на прием к Владимиру Бурматову пришла жительница Металлургического района Челябинска Вера Шарипова. Она уже не в первый раз обращается к парламентарию за помощью. Почти год назад пенсионерка попросила отремонтировать междворовые проезды около ее дома и благоустроить двор. «Раньше в арках между домами невозможно было пройти и проехать. Владимир Бурматов нам помог и включил в программу по финансированию, и у нас появился асфальт, поставили скамейки, а этим летом установят новую детскую площадку», - рассказала женщина. На этот раз пенсионерка пришла в приемную к Бурматову как представитель хора ветеранов ЧМК. Отчетный концерт коллектива оказался под угрозой срыва. Руководство дома культуры поставило условие: концерт состоится, если вход на него будет платным. Зрители-пенсионеры, которые 35 лет до этого ходили на выступления любимого хора бесплатно, оказались не готовы к такому прецеденту. Владимир Бурматов успокоил женщин и заявил, что концерт состоится при любых обстоятельствах, он полностью берет решение этого вопроса на себя. «Я считаю, что пожилые люди должны ходить на такие концерты бесплатно, так было раньше, так должно быть и в будущем. Поэтому я считаю, что в таких случаях нужно обязательно помогать, в том числе оказывать спонсорскую поддержку. В течение ближайшей недели мы решим этот вопрос», - подчеркнул Владимир Бурматов. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-shkolniki-otpravyatsya-na-ekskursiyu-v-gosudarstvennuyu-dumu-37691 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: В Челябинской области проводят мониторинг платежей по ОДН

Стройку в центре Челябинска остановили

«Единая Россия» утвердила Владимира Бурматова в качестве руководителя ЦИК п ...

Профсоюзы Челябинской области получили поддержку Госдумы

Подрядчиков могут обязать переделать плохие дороги за собственный счет