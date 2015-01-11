Воспитанники «Легиона мастеров» завоевали золото на турнире в Трёхгорном

Юные боксёры из Озерска стали победителями открытого областного турнира по боксу, который проходил с 23 по 25 марта в Трёхгорном.

Традиционный турнир, посвящённый памяти сержанта Андрея Дудина, погибшего в 2002 году при выполнении воинского долга по разоружению незаконных бандитских формирований в Чеченской республике и был посмертно награждённого орденом «Мужества», в этом году прошёл в пятнадцатый раз. На открытии турнира к юным спортсменам с приветственным словом обратились мама и бабушка Андрея Дудина.

В соревнованиях приняли участие более семидесяти спортсменов из Челябинска, Сатки, Трёхгорного, Усть-Катава, Катав-Ивановска, Каменск-Уральска, Сима, Кропачёво и Юрюзани. В турнире за звание сильнейшего вместе с юношами горно-заводской зоны боролись и озерские боксёры. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: юноши 2005-2006 и 2003-2004 годов рождения. Озерск представляли четыре юных воспитанника спортивной общественной организации боевых искусств «Легион Мастеров». В ходе двухдневных упорных боёв трое ребят вышли в финал. В итоге Леонид Никулин и Артём Шепелев стали победителями в своих возрастных категориях, Даниил Медведев поднялся на вторую ступень пьедестала. Тренируются юные спортсмены под руководством тренеров Александра Жигмонта и Дмитрия Никулина.

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