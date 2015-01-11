Челябинск получит полмиллиарда рублей из дорожного фонда Южного Урала

Депутаты законодательного собрания региона утвердили изменения в областной бюджет на 2017-2019 годы в части перераспределения дорожного фонда, сообщает пресс-служба министерства финансов Челябинской области. По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и южноуральских парламентариев областному центру выделено 500 млн рублей из дорожного фонда региона на ремонт и содержание автомобильных дорог. Как отметил министр финансов области Андрей Пшеницын, средства перераспределены с других статей дорожного фонда, в том числе тех, по которым взамен областных ресурсов в 2017 году поступят федеральные. На параметрах регионального бюджета изменения не отразятся. Доходы на 2017 год останутся запланированными в сумме 126 млрд 659,3 млн рублей, расходы – 136 млрд 659,8 млн рублей, дефицит – 10 млрд рублей.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinsk-poluchit-polmilliarda-rubley-iz-dorozhnogo-fonda-yuzhnogo-urala-37729